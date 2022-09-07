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    Постпред при ООН Небензя: Россия может выйти из зерновой сделки

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    Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зерновой сделки. Из-за этого соглашение могут не продлить. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 7 сентября РИА Новости.

    «Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — сказал он журналистам.

    Постпред при ООН не исключил, что Россия выйдет из «продуктовой сделки», потому что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

    Договоренности по зерну, напомнил Небензя, были достигнуты на 4 месяца, их срок действия истекает в ноябре.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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