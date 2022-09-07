Постпред при ООН Небензя: Россия может выйти из зерновой сделки

Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зерновой сделки. Из-за этого соглашение могут не продлить. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 7 сентября РИА Новости.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — сказал он журналистам.



Постпред при ООН не исключил, что Россия выйдет из «продуктовой сделки», потому что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

