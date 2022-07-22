Минобороны РФ раскрыло детали «стамбульского соглашения» по вывозу зерна. Безопасность судов от мин должен обеспечить Киев

Стали известны детали соглашения по зерну, которое 22 июля подписали в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, оно включает в себя два документа, позволяющие помочь с обеспечением мировых рынков продовольствием и удобрениями.
Первый документ — это меморандум, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Второй документ, как рассказал министр обороны РФ, определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Механизм предполагает создание морского гуманитарного коридора для коммерческих судов с продовольствием. Досмотр судов, чтобы исключить провоз оружия и боеприпасов, будет организовывать совместный координационный центр из представителей России, Турции, Украины и ООН. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море, а безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.
Соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия РФ в украинских портах.