Минобороны РФ раскрыло детали «стамбульского соглашения» по вывозу зерна. Безопасность судов от мин должен обеспечить Киев

Стали известны детали соглашения по зерну, которое 22 июля подписали в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, оно включает в себя два документа, позволяющие помочь с обеспечением мировых рынков продовольствием и удобрениями.



Первый документ — это меморандум, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

