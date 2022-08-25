В Эстонии опасаются взрывов из-за долгого хранения в портах опасных российских удобрений

Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ опасаются возможных самопроизвольных взрывов из-за чересчур длительного хранения в ненадлежащих условиях на портовых складах содержащих аммиак удобрений российских производителей, которые из-за санкций Евросоюза невозможно реализовать на европейских рынках. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ 25 августа сообщает ТАСС.



«Удобрения, [содержащие взрывоопасную аммиачную селитру] на терминале в Мууга [компании] DBT, принадлежат российским фирмам. Их товары находятся под санкциями, [поставщики из РФ] не могут продавать [свою продукцию в ЕС]», — отмечает, в частности, портал национального телерадиовещания ERR. Газета «Постимеэс», в свою очередь, указывает, что на складах в Мууга находится около 12 тыс. тонн этих удобрений, а в порту Силламяэ их объемы также составляют «тысячи тонн». Такой объем взрывоопасного вещества «вызывает беспокойство», отмечает издание. Оно «минимум в 4,4 раза» превышает объемы аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута в 2020 году.

