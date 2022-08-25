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    Экономика и санкции

    В Эстонии опасаются взрывов из-за долгого хранения в портах опасных российских удобрений

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    Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ опасаются возможных самопроизвольных взрывов из-за чересчур длительного хранения в ненадлежащих условиях на портовых складах содержащих аммиак удобрений российских производителей, которые из-за санкций Евросоюза невозможно реализовать на европейских рынках. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ 25 августа сообщает ТАСС.

    «Удобрения, [содержащие взрывоопасную аммиачную селитру] на терминале в Мууга [компании] DBT, принадлежат российским фирмам. Их товары находятся под санкциями, [поставщики из РФ] не могут продавать [свою продукцию в ЕС]», — отмечает, в частности, портал национального телерадиовещания ERR. Газета «Постимеэс», в свою очередь, указывает, что на складах в Мууга находится около 12 тыс. тонн этих удобрений, а в порту Силламяэ их объемы также составляют «тысячи тонн». Такой объем взрывоопасного вещества «вызывает беспокойство», отмечает издание. Оно «минимум в 4,4 раза» превышает объемы аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута в 2020 году.

    Как ранее сообщал «Интерфакс», в эстонском порту Мууга близ Таллина скопились 80 тыс. тонн удобрений российской компании «Акрон», в том числе 12 тыс. тонн взрывоопасного нитрата аммония. Представители министерства экономики, минфина и других эстонских ведомств обсуждали данную проблему, однако до сих пор юридически приемлемое решение, как вывезти опасные грузы из портов, не найдено.

    «Фонтанка» писала, что ООН в настоящий момент проводит переговоры с США и ЕС о работе над снятием препятствий по вывозу сельхозпродукции и удобрений, заблокированных в портах из-за антироссийских санкций. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, увеличение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины «критически важно» для мировых рынков. При этом он добавил, что основная преграда для вывоза продукции — финансирование и страхование судов.

    Напомним, в августе 2020 года в Бейруте взорвалось 2 700 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. В результате ЧП тогда погибли около 200 человек.

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