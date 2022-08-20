Глава ООН рассказал о работе над снятием преград для вывоза сельхозпродукции из России

ООН проводит переговоры с США и ЕС о работе над снятием препятствий по вывозу из России сельхозпродукции и удобрений, которые не попали под санкции. Об этом 20 августа рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что увеличение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины «критически важно» для мировых рынков. «Будет способствовать снижению цен на продовольствие», — отметил генсек ООН (цитата по ТАСС).