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    Глава ООН рассказал о работе над снятием преград для вывоза сельхозпродукции из России

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    ООН проводит переговоры с США и ЕС о работе над снятием препятствий по вывозу из России сельхозпродукции и удобрений, которые не попали под санкции. Об этом 20 августа рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Он отметил, что увеличение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины «критически важно» для мировых рынков. «Будет способствовать снижению цен на продовольствие», — отметил генсек ООН (цитата по ТАСС).

    Он также добавил, что основная преграда для вывоза из России продовольствия и удобрений — финансирование и страхование судов.

    Добавим, что накануне Гутерриш находился в порту Одессы, после чего полетел в Стамбул.

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