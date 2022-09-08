Путин установил особый порядок операций с долями ООО для лиц из недружественных стран

В России вводится особый порядок операций с долями в обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 8 сентября на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста документа, сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран будут возможны только по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

