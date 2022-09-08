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    Санкции и контрсанкции

    Путин установил особый порядок операций с долями ООО для лиц из недружественных стран

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    В России вводится особый порядок операций с долями в обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 8 сентября на официальном портале правовой информации.

    Как следует из текста документа, сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран будут возможны только по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

    Также указ разрешает попавшим под западные санкции российским банкам исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний.

    Ранее «Фонтанка» писала, что ЦБ РФ продлил на полгода запрет для банков взимать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц.

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