Путин установил особый порядок операций с долями ООО для лиц из недружественных стран

В России вводится особый порядок операций с долями в обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 8 сентября на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста документа, сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран будут возможны только по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Также указ разрешает попавшим под западные санкции российским банкам исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний.
Ранее «Фонтанка» писала, что ЦБ РФ продлил на полгода запрет для банков взимать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц.