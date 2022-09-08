ЦБ продлил запрет для банков брать комиссию с физлиц при выдаче им валюты до весны

ЦБ РФ продлил запрет для банков взимать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц на полгода. Такое ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе Центробанка.



Данная мера первоначально была введена в марте этого года — срок ее действия истекал 9 сентября.

Кроме этого, до 9 марта 2023 года продлевается запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары и евро, в случае если конвертация проводилась для последующей выдачи наличных.