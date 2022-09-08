ЦБ: Доля денежных переводов россиян в «недружественные» страны сократилась на 30%

Доля денежных переводов россиян в «недружественные» страны во втором квартале 2022 года сократилась примерно на 30%, до 13,5%. Об этом сообщает Банк России в опубликованном 8 сентября «Обзоре рисков финансовых рынков».
По данным ЦБ, в 2021 году доля трансграничных переводов составляла 42,8%, но в апреле-июне 2022 года она сократилась до 13,5%. «Изменение доли связано с ростом в абсолютном выражении объемов переводов в дружественные страны как дальнего зарубежья, так и в страны СНГ», — отмечает регулятор.
Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанков СНГ, пик переводов в страны содружества пришелся на май 2022 года. Рекордное количество средств поступило из России на счета в Армении — 266 млн долларов против 115 млн в марте того же года. Эксперты связали это с миграцией и массовым открытием россиянами счетов в местных банках.