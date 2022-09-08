    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    ЦБ: Доля денежных переводов россиян в «недружественные» страны сократилась на 30%

    805
    обсудить

    Доля денежных переводов россиян в «недружественные» страны во втором квартале 2022 года сократилась примерно на 30%, до 13,5%. Об этом сообщает Банк России в опубликованном 8 сентября «Обзоре рисков финансовых рынков».

    По данным ЦБ, в 2021 году доля трансграничных переводов составляла 42,8%, но в апреле-июне 2022 года она сократилась до 13,5%. «Изменение доли связано с ростом в абсолютном выражении объемов переводов в дружественные страны как дальнего зарубежья, так и в страны СНГ», — отмечает регулятор.

    Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанков СНГ, пик переводов в страны содружества пришелся на май 2022 года. Рекордное количество средств поступило из России на счета в Армении — 266 млн долларов против 115 млн в марте того же года. Эксперты связали это с миграцией и массовым открытием россиянами счетов в местных банках.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close