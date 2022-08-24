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    Правительство Канады собирается передать Германии пять турбин для «Северного потока»

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    12 комментариев

    Пять турбин для газопровода «Северный поток», находящихся на ремонте в Монреале, будут переданы Германии. Такое заявление сделала глава МИД Канады Мелани Жоли.

    «Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», – заявила Жоли (цитата по РИА Новости).

    В Европе в целом, и в Германии, в частности, прогнозируют возможные проблемы зимой из-за прекращения поставок российского газа. Жителей ЕС неоднократно призывали к экономии электроэнергии.

    Сейчас «Северный поток» работает лишь на 20% от проектной мощности. Как ранее объяснял «Газпром», это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой ремонта турбин компании Siemens. Особые трудности возникли с возвращением турбин, которые проходила ремонт в Канаде.

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    Комментарии 12

    chip125 Авг 2022 в 00:59
    Дружба дружбой, а табачок врозь!
    +0−0
    SU LUX INN25 Авг 2022 в 00:45
    какой же Позор!
    +0−1
    altnec25 Авг 2022 в 00:32
    То была одна, теперь уже пять? А завтра сколько будет?
    Что-то плоховато с данными в государственной корпорации газа, заныкать не получается?
    +1−0
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