Правительство Канады собирается передать Германии пять турбин для «Северного потока»

Пять турбин для газопровода «Северный поток», находящихся на ремонте в Монреале, будут переданы Германии. Такое заявление сделала глава МИД Канады Мелани Жоли.



«Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», – заявила Жоли (цитата по РИА Новости).

В Европе в целом, и в Германии, в частности, прогнозируют возможные проблемы зимой из-за прекращения поставок российского газа. Жителей ЕС неоднократно призывали к экономии электроэнергии.