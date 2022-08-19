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    «Газпром» полностью остановит «Северный поток» для ремонта агрегата

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    Газопровод «Северный поток» с 31 августа полностью остановят на ремонт, который продлится три дня. Техническое обслуживание пройдет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на станции «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщает 19 августа «Газпром».

    Регламентные работы выполнят совместно со специалистами компании Siemens.

    «В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата», — говорится в сообщении.

    На период технического обслуживания транспорт газа приостановят. В случае, если в агреграте не найдут неисправности, подачу газа возобновят 2 сентября до уровня 33 млн куб. м в сутки.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германию турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа. В «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.

    Речь идет о турбине № 073 КС «Портовая», которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже     осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.

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