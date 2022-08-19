«Газпром» полностью остановит «Северный поток» для ремонта агрегата

Газопровод «Северный поток» с 31 августа полностью остановят на ремонт, который продлится три дня. Техническое обслуживание пройдет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на станции «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщает 19 августа «Газпром».
Регламентные работы выполнят совместно со специалистами компании Siemens.
«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата», — говорится в сообщении.
На период технического обслуживания транспорт газа приостановят. В случае, если в агреграте не найдут неисправности, подачу газа возобновят 2 сентября до уровня 33 млн куб. м в сутки.