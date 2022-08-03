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    Шольц приехал лично осмотреть турбину для «Северного потока»

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    Турбина для «Северного потока» находится на заводе Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре, который посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Он осмотрел турбину и заявил, что она готова к работе и ее можно пересылать в Россию, пишет 3 августа «Коммерсантъ».

    По словам канцлера, препятствий для транспортировки нет, и от Москвы требуется лишь таможенная информация.

    Шольц также отверг идею использования «Северного потока-2» для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок.

    Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной на компанию Siemens Energy.

    «Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», — отметил Шрёдер. По его словам, для полноценной работы трубопровода необходимо пять турбин.

    «Одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций, это российский закон. Вторая была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Ранее «Газпром» заявил, что Siemens устранила не больше четверти неисправностей на турбинах «Северного потока».

    «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а другая пока так и не вернулась в Россию.

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