Шольц приехал лично осмотреть турбину для «Северного потока»

Турбина для «Северного потока» находится на заводе Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре, который посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Он осмотрел турбину и заявил, что она готова к работе и ее можно пересылать в Россию, пишет 3 августа «Коммерсантъ».



По словам канцлера, препятствий для транспортировки нет, и от Москвы требуется лишь таможенная информация.



Шольц также отверг идею использования «Северного потока-2» для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок.

