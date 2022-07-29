«Газпром»: Siemens устранила не больше четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — цитирует его ТАСС .

Также Маркелов заявил, что отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. По его словам, «Газпром» скоро опубликует часть переписки с Siemens, касающейся ремонта турбин. Ранее в «Газпроме» заявили, что Siemens не проводит работы по ремонту двигателей. Компания также сообщала о намерении снизить поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а другая пока так и не вернулась в Россию.

