«Газпром»: Документы по турбинам для «Северного потока» получили, но есть вопросы

В «Газпроме» заявили, что Siemens предоставил документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока». Об этом 25 июля сообщает пресс-служба компании.



Там добавили, что уже изучили бумаги, однако вынуждены констатировать, что они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы».



Кроме того, открытыми остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, «решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

