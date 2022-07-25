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    «Газпром»: Документы по турбинам для «Северного потока» получили, но есть вопросы

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    В «Газпроме» заявили, что Siemens предоставил документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока». Об этом 25 июля сообщает пресс-служба компании.

    Там добавили, что уже изучили бумаги, однако вынуждены констатировать, что они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы».

    Кроме того, открытыми остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, «решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

    «В этих обстоятельствах «Газпром» в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — сказано в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что в Германию по газопроводу «Северный поток» после технических работ снова начал поступать газ. Объемы поставляемого топлива соответствуют примерно 40-процентной загрузке. Это связано с тем, что «Газпром» все еще не получил турбину для КС «Портовая», которая находилась на ремонте в Канаде, а ее возвращение затруднялось из-за санкций. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

    По данным Reuters, сейчас двигатель застрял в Германии из-за того, что Москва якобы до сих пор не предоставила нужные для ввоза документы. В «Газпроме» утверждали, что сами не получили документы, подтверждающие исключение турбины из санкционного списка Канады и ЕС.

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