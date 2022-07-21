Reuters: Турбина для «Северного потока» застряла в Германии на пути в Россию

Турбина, отсутствие которой привело к тому, что газопровод «Северный поток» перекачивает намного меньше газа в Европу, застряла при транзите в Германии. Причина задержки, пишет Reuters, заключается в том, что Москва до сих пор не предоставила нужные для ввоза документы. Сроки доставки оборудования «Газпрому» могут занять дни или даже недели, сообщает агентство 21 июля, ссылаясь на собственные источники.

ФРГ до сих пор неизвестно, куда именно нужно доставить турбину и через какой таможенный пост. Германия отвергает аргумент России о том, что причиной сокращения поставок по «Северному потоку» является отсутствие оборудования. По мнению немецких властей, Москва пользуется газопроводом в качестве политического оружия.