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    Reuters: Турбина для «Северного потока» застряла в Германии на пути в Россию

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    Турбина, отсутствие которой привело к тому, что газопровод «Северный поток» перекачивает намного меньше газа в Европу, застряла при транзите в Германии. Причина задержки, пишет Reuters, заключается в том, что Москва до сих пор не предоставила нужные для ввоза документы. Сроки доставки оборудования «Газпрому» могут занять дни или даже недели, сообщает агентство 21 июля, ссылаясь на собственные источники.

    ФРГ до сих пор неизвестно, куда именно нужно доставить турбину и через какой таможенный пост. Германия отвергает аргумент России о том, что причиной сокращения поставок по «Северному потоку» является отсутствие оборудования. По мнению немецких властей, Москва пользуется газопроводом в качестве политического оружия.

    «Иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее (турбину. — Прим. ред.) обратно. <...> Это означает, что наличие технических проблем имеет политическую подоплеку, что противоречит статусу России как гаранта энергетической безопасности Европы», — процитировало агентство министра экономики Германии Роберта Хабека. Он добавил, что правительство тесно контактирует с компанией Siemens Energy, ремонтировавшей турбину, и сообщит, когда она прибудет в Россию и будет передана «Газпрому».

    «Фонтанка» писала, что в Германию по газопроводу «Северный поток» после технических работ снова начал поступать газ. Объемы поставляемого газа соответствуют примерно 40%-й загрузке.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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