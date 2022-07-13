«Газпром»: Мы не имеем документов, позволяющих Siemens вывезти из Канады турбину для «Северного потока»

В «Газпроме» заявили, что не получили ни одного документа, позволяющего компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая». Он находится там на ремонте.
«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток"», — говорится 13 июля в телеграм-канале «Газпрома».
10 июля в Siemens Energy выразили готовность как можно скорее доставить турбину для «Северного потока» из Канады к месту эксплуатации. Без нее поставки по газопроводу могут быть прекращены. В компании отметили, что ее специалисты интенсивно работают над согласованиями и логистикой доставки.
За день до этого Reuters сообщило, что власти Канады решили вернуть турбину несмотря на санкции. При этом сначала она будет передана Германии, а уже оттуда — «Газпрому».