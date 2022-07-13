«Газпром»: Мы не имеем документов, позволяющих Siemens вывезти из Канады турбину для «Северного потока»

В «Газпроме» заявили, что не получили ни одного документа, позволяющего компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая». Он находится там на ремонте.



«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток"», — говорится 13 июля в телеграм-канале «Газпрома».

