Siemens готова как можно скорее доставить в Европу турбину для «Северного потока»

Немецкая компания Siemens планирует как можно скорее доставить турбину для «Северного потока» из Канады к месту эксплуатации, после того как будут решены формальные вопросы. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном 10 июля.
«Политическое решение [Канады] является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистикой», - цитирует заявление Siemens Energy агенство Reuters.
Как писала «Фонтанка», «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40 %. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию.
Накануне стало известно, что Канада решила вернуть «Газпрому» турбину, поскольку ни Канада, ни Германия не хотят, чтобы отсутствие этого компонента стало поводом для прекращения Россией поставок газа по газопроводу. Отправить ее собираются так, чтобы не нарушить санкции. По данным Reuters, на Украине выступают против этого решения.