Канада вернет «Газпрому» турбину. Украина протестует

Канада вернет турбину для газопровода «Северный поток», выяснило Reuters. Как сообщил источник агентства 9 июля, решение о возврате уже принято. И Канада, и Германия не хотят, чтобы турбина стала поводом для прекращения Россией поставок газа по газопроводу.

Издание уточняет, что сначала турбина будет отправлена в ФРГ, а затем ее передадут «Газпрому», чтобы Канада не нарушала санкции.

Высокопоставленный собеседник Reuters в министерстве энергетики Украины также сообщил, что у них есть информация о том, что Канада готовится передать турбину. В Киеве возражают против передачи её «Газпрому», «поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении России».

