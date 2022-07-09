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    Экономика и санкции

    Канада вернет «Газпрому» турбину. Украина протестует

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    Канада вернет турбину для газопровода «Северный поток», выяснило Reuters. Как сообщил источник агентства 9 июля, решение о возврате уже принято. И Канада, и Германия не хотят, чтобы турбина стала поводом для прекращения Россией поставок газа по газопроводу.

    Издание уточняет, что сначала турбина будет отправлена в ФРГ, а затем ее передадут «Газпрому», чтобы Канада не нарушала санкции.

    Высокопоставленный собеседник Reuters в министерстве энергетики Украины также сообщил, что у них есть информация о том, что Канада готовится передать турбину. В Киеве возражают против передачи её «Газпрому», «поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении России».

    Как писала «Фонтанка», «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40 %. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию.

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