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    Из-за технических проблем «Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» на 40%

    1999
    19 комментариев

    Из-за несвоевременного ремонта газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей поставки «Газпрома» в газопровод «Северный поток» упадут с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 млн. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает пресс-служба холдинга.

    «В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)», — говорится в сообщении «Газпрома».

    На фоне новостей о снижении поставок цена газа в Европе выросла более чем на 3%.

    В мае немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Ранее компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.

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    Комментарии (19)

    VKuser174198221
    Импортозаместим в ближайшее время! Нам это только на пользу! Все идет по плану! Президент мастер многоходовок! Зима близко! Европа замерзнет и прибежит к нам греться под одеяло! Там то мы и дадим ей газку нюхнуть!
    SERGEY111
    Т е Сименс учитывая сегодняшнюю обстановку может даже не шевеля пальчиками спокойно заставить загнуться Газпром .
    Alex000
    А самое "весёлое", что это только самая-самая вершинка айсберга надвигающихся проблем с огромной массой "доживающего" технологического оборудования. Вишенка на огромном торте из... ну, из этого самого.
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