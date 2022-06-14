Из-за технических проблем «Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» на 40%

Из-за несвоевременного ремонта газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей поставки «Газпрома» в газопровод «Северный поток» упадут с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 млн. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает пресс-служба холдинга.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)», — говорится в сообщении «Газпрома».