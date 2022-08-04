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    «Газпром» объяснил, почему не принимает турбину для «Северного потока». Все из-за санкций

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    Антироссийские санкции мешают разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для КС «Портовая», обеспечивающей подачу газа по «Северному потоку». Действующие ограничения создают риски, заявили 4 августа в «Газпроме».

    По данным компании, ранее Канада в связи с санкциями без согласия «Газпрома» после ремонта отправила двигатель №073 в Германию и выдала документы на вывоз турбины фирме Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

    В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей.

    Кроме того, нет ясности, подпадает ли ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» под экспортные ограничения Евросоюза.

    Накануне в «Газпроме» также заявили о невозможности транспортировки турбины из Германии в РФ из-за санкций. Сейчас на КС «Портовая» работает лишь один двигатель из шести. Суточная производительность станции составляет не более 33 млн куб. м газа в сутки.

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