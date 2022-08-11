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    «Она здесь». Шольц просит Россию забрать турбину для «Северного потока»

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    27 комментариев

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германии турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа.

    «Забирайте же ее. Она здесь», — сказал 11 августа Шольц на пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС).

    Ранее в «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.

    Сейчас на КС «Портовая» работает лишь один двигатель из шести. Суточная производительность станции составляет не более 33 млн куб. м газа в сутки.

    Речь идет о турбине №073, которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.

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    Комментарии 27

    Vasya1111 Авг 2022 в 16:10
    "при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны"©.
    _______
    Равно как и газ с российскими молекулами.
    Просто Шольц не последователен. Варшава не даст соврать.
    +0−0
    PiterRusso11 Авг 2022 в 16:01
    Я в школе плохо учился, потому вопрос, а газ откуда взялся, динозавры в прошлом напукали?
    +1−1
    Наступил11 Авг 2022 в 15:57
    Пусть оставит себе эту турбину и катается на ней как на карусели. Пусть веселиться.
    +0−2
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