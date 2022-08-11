«Она здесь». Шольц просит Россию забрать турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германии турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа.



«Забирайте же ее. Она здесь», — сказал 11 августа Шольц на пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС).



Ранее в «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.

