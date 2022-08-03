Возвращение турбины для «Северного потока» снова споткнулось о документы. ФРГ считает, что они не нужны

В ФРГ считают, что документы для поставки турбин Siemens не нужны, так как поставки не подпадают под санкционный режим Евросоюза, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер 3 августа.

Ранее в среду Дмитрий Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для «Северного потока — 1» «Газпром» должен получить документы о том, что она не является санкционным товаром. На это Вольфганг Бюхнер ответил, что такие бумаги не нужны «по определению», так как поставки газа из России в Европу не охвачены санкционным режимом, следовательно, поставки в РФ необходимого для этого оборудования — тоже.

Утром 3 августа канцлер Германии Олаф Шольц лично посетил завод Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре, чтобы осмотреть турбину для «Северного потока», и заявил, что она готова к работе и отправке в Россию. Ранее «Фонтанка» писала о приключениях турбины, которая не может дойти до России с мая. 14 июня в Siemens рассказали о задержке в ремонте турбины для «Северного потока» из-за санкций против России. Позже, 10 июля в компании заявили, что планируется как можно скорее доставить турбину для «Северного потока» из Канады к месту эксплуатации, при этом в «Газпроме» сообщили, что так и не получили документы на турбину, необходимую для подачи газа в Европу. 21 июля стало известно, что турбина для «Северного потока» застряла в Германии на пути в Россию.