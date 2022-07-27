В «Газпроме» заявили, что Siemens не проводит работы по ремонту двигателей

На компрессорной станции «Портовая» в Ленобласти работает лишь один аппарат Siemens для перекачивания газа. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы «Газпрома» Виталия Маркелова.

По его словам, на станции находятся шесть таких двигателей (один запасной), однако пять из них не могут использоваться из-за того, что им нужен ремонт. Маркелов добавил, что одну из турбин от Siemens ждали после ремонта ещё в мае, но она пока не прибыла.



«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Зампред компании добавил, что некоторые неисправные двигатели находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Siemens, рассказал он, не выполняет работы по устранению этих проблем.

