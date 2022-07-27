В «Газпроме» заявили, что Siemens не проводит работы по ремонту двигателей

На компрессорной станции «Портовая» в Ленобласти работает лишь один аппарат Siemens для перекачивания газа. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы «Газпрома» Виталия Маркелова.
По его словам, на станции находятся шесть таких двигателей (один запасной), однако пять из них не могут использоваться из-за того, что им нужен ремонт. Маркелов добавил, что одну из турбин от Siemens ждали после ремонта ещё в мае, но она пока не прибыла.
«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Зампред компании добавил, что некоторые неисправные двигатели находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Siemens, рассказал он, не выполняет работы по устранению этих проблем.
Немецкий регулятор в среду заявил, что поток газа по «Северному потоку» в Германию снижается и в настоящее время составляет 1
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. По его словам, сейчас технические возможности для прокачки сузились, в том числе из-за антироссийских санкций.
«Фонтанка» писала, что ранее «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а другая пока так и не вернулась в Россию.