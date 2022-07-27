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    Возможности сузились. Песков объяснил снижение поставок газа в Европу

    1989
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    Связывать снижение поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций неправильно. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 27 июля «Интерфакс».

    Недавно в СМИ появились сообщения, что Москва намерена поставлять минимальное количество газа в Европу, пока Евросоюз не отменит санкции.

    «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились», — завил пресс-секретарь главы государства.

    По словам Пескова, техническое обслуживание оборудования, необходимого для поставки газа, затруднено из-за введенных ЕС санкций. «По мере того, как будут выполняться эти работы, «Газпром» будет иметь возможность прокачивать больше», — добавил представитель Кремля.

    Ранее «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Также итальянский энергетический концерн ENI предупредили о сокращении поставок.

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