Возможности сузились. Песков объяснил снижение поставок газа в Европу

Связывать снижение поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций неправильно. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 27 июля «Интерфакс».

Недавно в СМИ появились сообщения, что Москва намерена поставлять минимальное количество газа в Европу, пока Евросоюз не отменит санкции.



«Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились», — завил пресс-секретарь главы государства.

