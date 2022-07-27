«Газпром» предупредил итальянскую ENI о сокращении поставок

«Газпром» сообщил итальянскому энергетическому концерну ENI, что со среды поставки газа сократятся приблизительно до 27 млн кубометров, тогда как среднесуточный объём составляет около 34 млн кубометров. Об этом 27 июля говорится в заявлении на сайте компании.

«"Газпром" проинформировал, что сегодня поставит около 27 млн кубометров газа, в сравнении с ежедневными поставками около 34 млн кубометров, которые осуществлялись в последние дни», — гласит запись.

