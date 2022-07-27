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    «Газпром» предупредил итальянскую ENI о сокращении поставок

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    «Газпром» сообщил итальянскому энергетическому концерну ENI, что со среды поставки газа сократятся приблизительно до 27 млн кубометров, тогда как среднесуточный объём составляет около 34 млн кубометров. Об этом 27 июля говорится в заявлении на сайте компании.

    «"Газпром" проинформировал, что сегодня поставит около 27 млн кубометров газа, в сравнении с ежедневными поставками около 34 млн кубометров, которые осуществлялись в последние дни», — гласит запись.

    В ENI добавили, что предоставят дополнительную информацию, в случае если объёмы поставок российской компании значительно изменятся.

    Ранее «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали.

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