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    Цены на газ в Европе впервые с марта подпрыгнули выше 2000 долларов

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    Биржевые цены на газ в Европе 26 июля превысили 2000 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 9 марта и растут на 7 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. В начале марта из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к 4000 долларов.

    «Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5 % к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7 %). Затем котировки ускорили темпы роста, к 9:40 мск перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, а уже к 11:48 мск превысили 2000 долларов. Пока максимум торгов вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5 %). В последние минуты котировки держатся у отметки в 1990 долларов, темпы роста составляют около 7 %», — говорится в сообщении.

    Газ резко подорожал 25 июля после заявления «Газпрома» о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали.

    В июле средняя расчётная цена на газ на европейской бирже — 1742 доллара за 1 тысячу кубометров, что в несколько раз выше, чем год назад. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.

    Напомним также, что 25 июля цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома» остановить еще одну турбину. Таким образом компания снижает поставки по «Северному потоку».

    «Фонтанка» писала, что 21 июля в Германию по газопроводу «Северный поток» после технических работ снова начал поступать газ в объёме, соответствующем примерно 40-процентной загрузке.

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    Комментарии 30

    Эд Хэммет26 Июл 2022 в 13:45
    Европейцам эту нехитрую мысль кремль просто вбивает в голову гвоздями: для Газпрома продажа газа в Европу это не бизнес, а лишь средство шантажа и осуществления геополитических хотелок. Ну, они может и не гении, но всё же и не совсем дуралеи. Уже всё осознали, делают выводы. Решение найдут, не сомневайтесь. Да, немного помучаются, но с Газпромом дела постараются не иметь. Пора Россию газифицировать.
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