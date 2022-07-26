Цены на газ в Европе впервые с марта подпрыгнули выше 2000 долларов

Биржевые цены на газ в Европе 26 июля превысили 2000 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 9 марта и растут на
«Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (
Газ резко подорожал 25 июля после заявления «Газпрома» о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали.
В июле средняя расчётная цена на газ на европейской бирже — 1742 доллара за 1 тысячу кубометров, что в несколько раз выше, чем год назад. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.
Напомним также, что 25 июля цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома» остановить еще одну турбину. Таким образом компания снижает поставки по «Северному потоку».
«Фонтанка» писала, что 21 июля в Германию по газопроводу «Северный поток» после технических работ снова начал поступать газ в объёме, соответствующем примерно 40-процентной загрузке.