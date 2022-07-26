Цены на газ в Европе впервые с марта подпрыгнули выше 2000 долларов

Биржевые цены на газ в Европе 26 июля превысили 2000 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 9 марта и растут на 7 % , сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. В начале марта из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к 4000 долларов.



«Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров ( +1,5 % к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара ( +0,7 % ). Затем котировки ускорили темпы роста, к 9:40 мск перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, а уже к 11:48 мск превысили 2000 долларов. Пока максимум торгов вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров ( +7,5 % ). В последние минуты котировки держатся у отметки в 1990 долларов, темпы роста составляют около 7 % », — говорится в сообщении.

