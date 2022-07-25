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    Цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома» остановить еще одну турбину

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    В Европе цена на газ в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2%. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $ 1 858 за 1 тыс. куб. м, или € 175,5 за МВт·ч. Всего с начала дня газ подорожал примерно на 10%.

    Рост цен произошел на фоне заявления «Газпрома» о том, что компания останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта. С 27 июля суточная производительность компрессорной станции упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки (с нынешних 67 млн куб. м). Другой двигатель все еще не прибыл в Россию после ремонта в Канаде.

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