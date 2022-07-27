Поставки по «Северному потоку» снизились до 19,5% от максимума. В Германии беспокоятся

Поток газа по «Северному потоку» в Германию снижается и в настоящее время составляет 19,5 % от максимальной мощности. Об этом в среду сообщает Федеральное сетевое агентство страны.



«Если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на таком низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня хранения 95 % к ноябрю. Сокращение затрагивает и такие страны как Франция, Австрия и Чехия», — говорится на сайте немецкого ведомства 27 июля.

