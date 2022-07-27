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    Поставки по «Северному потоку» снизились до 19,5% от максимума. В Германии беспокоятся

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    Поток газа по «Северному потоку» в Германию снижается и в настоящее время составляет 19,5 % от максимальной мощности. Об этом в среду сообщает Федеральное сетевое агентство страны.

    «Если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на таком низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня хранения 95 % к ноябрю. Сокращение затрагивает и такие страны как Франция, Австрия и Чехия», — говорится на сайте немецкого ведомства 27 июля.

    Отмечается, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряжённая. Федеральное сетевое агентство не исключает её дальнейшего ухудшения.

    Уровень заполненности газохранилищ в Германии на данный момент составляет 66,8 %. Газохранилище «Реден» заполнено на 39,42 %.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. По его словам, сейчас технические возможности для прокачки сузились, в том числе из-за антироссийских санкций.

    «Фонтанка» писала, что ранее «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а прошлая пока так и не вернулась в Россию.

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