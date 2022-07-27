Поставки по «Северному потоку» снизились до 19,5% от максимума. В Германии беспокоятся

Поток газа по «Северному потоку» в Германию снижается и в настоящее время составляет
«Если поставки российского газа по «Северному потоку» останутся на таком низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня хранения
Отмечается, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряжённая. Федеральное сетевое агентство не исключает её дальнейшего ухудшения.
Уровень заполненности газохранилищ в Германии на данный момент составляет
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. По его словам, сейчас технические возможности для прокачки сузились, в том числе из-за антироссийских санкций.
«Фонтанка» писала, что ранее «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» (ключевой газопровод из России в Европу) с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а прошлая пока так и не вернулась в Россию.