Слабость, интоксикация и позитив: как в Петербурге COVID-19 превращают в простуду

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Пятьдесят тысяч петербуржцев лечатся в поликлиниках с коронавирусом или чем-то на него похожим, а по больницам лежат уже две с половиной тысячи горожан. «Не так плохо, как было», — отмечают в комитете по здравоохранению Смольного. И ждут скорого превращения ковида в сезонную простуду. Эпидемиологи призывают не расслабляться — скоро 1 сентября и конец отпусков.

Новая волна коронавируса, в отличие от зимне-весенней «свечки», накатывает медленно, но уверенно: в начале июля в Петербурге заболевали всего по 250 человек в день, в начале августа — уже по 2000, а ближе к его концу — почти 4500.



Доминируют особо заразные линии «омикрона» BA.5 и BA.4, которые протекают легче, чем, например, «дельта» — пневмоний стало меньше в три раза, отчиталась журналистам начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева.

Но нагрузка на систему здравоохранения все равно растет. В первую очередь на амбулаторное звено — 90% пациентов лечатся дома. В поликлиниках уже наблюдаются 30 тысяч петербуржцев с коронавирусом и еще 20 тысяч с чем-то похожим — с подозрениями на ковид и ОРВИ.



Нагрузка на участковых врачей увеличилась в среднем на 30–40% в зависимости от района, однако пока медицинский персонал справляется своими силами и студентов медвузов и ординаторов не зовут. Опрошенные «Фонтанкой» пациенты признаются, что врач пришел к ним в течение нескольких часов после вызова — хороший показатель на фоне прошлых волн.

Пациентов с легким течением заболевания, с температурой тела не выше 37,6, отправляют своим ходом в 177 развернутых в поликлиниках фильтр-боксов для инфекционных больных, прием ведется через отдельные входы.



В больницы увозят, по словам Соловьевой, среднетяжелых и тяжелых пациентов, а также людей из «групп риска». Это возраст 60+, страдающие сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, с онкологией или проблемами с легкими. Нагрузка на скорую за предыдущие две недели выросла на 14%.

В больницах тем временем день за днем разворачивают новые койки. Впрочем, не так быстро, как во время первого «омикрона» — сохранена вся плановая помощь и целиком не развернуты даже еще все трансформеры. Если в конце июля в стационарах города на Неве лечились около 1000 пациентов c ковидом, то к концу августа больше 2 500. Всего в наличии пока 2 880 мест.



«Мы видим, что у пациентов реже теряется обоняние, более выраженная интоксикация, даже чем в предыдущие волны. Большая слабость, а температура может быть не такой высокой, как мы видели раньше», — рассказала в прямом эфире заместитель главного врача по развитию медицины больницы им. Боткина Мария Вашукова.

Но и не сказать, что на койках только те, кого просто положили «на сохранение с легкой простудой» — за последнюю неделю число пациентов на ИВЛ в Петербурге удвоилось. А в реанимациях уже больше 200 человек.



При этом долго пациентов в больницах не держат — выписывают всех, у кого уже нет симптомов, не делая повторный ПЦР-тест. Койки в некоторые дни освобождаются сотнями.

В Смольном в целом в эту волну смотрят более позитивно — по оценкам Соловьевой, это последняя или предпоследняя «вспышка» перед тем, как ковид наконец превратится в обычное сезонное ОРВИ. Впрочем, так говорят все последние два года.

«В Европе последние волны «омикрона» длились в среднем по полтора месяца. У нас уже более месяца эпидподъем. Пока нет потребности составлять длинный список перепрофилирований стационаров», — оптимистично спрогнозировали «Фонтанке» в пресс-службе комздрава развитие волны.



По оценке ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александра Соловьева, в России рост заболеваемости начался в начале июля и продолжается уже 6 недель. В большинстве стран ЕС, Великобритании, Израиле фаза роста заболеваемости в последнюю волну длилась примерно 6 недель. Но в России коэффициент распространения вируса значительно выше единицы — 7-дневный сейчас 1,4. А значит, заболеваемость продолжит прирастать и может даже перейти к новому росту.



«Видимо, мы плавно перейдем от летнего роста заболеваемости к осеннему без периода ослабления и передышки для медиков. Продолжится и рост госпитализаций. Впервые за 3 года пандемии в России начало нового учебного года приходится на разгар новой волны COVID-19 с самым большим уровнем заболеваемости за 3 года для августа. И это на фоне серьезных прорех в стене коллективного иммунитета, при недостаточном уровне реагирования на ухудшающуюся эпидситуацию», — отметил эксперт.

Все основания для этого есть: отменены заметные ограничения, маски носят рекомендательный характер, а коллективный иммунитет на минимуме за последний год, а через неделю — 1 сентября, когда все вернутся из отпусков в офисы, в учебные классы и аудитории и общежития вузов.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

