    Сейчас

    +31˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +31˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, ю-з

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Инвестор остановит работы на Большой Морской, 51

    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    COVID-19

    Слабость, интоксикация и позитив: как в Петербурге COVID-19 превращают в простуду

    4048
    обсудить
    Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ
    ПоделитьсяПоделиться

    Пятьдесят тысяч петербуржцев лечатся в поликлиниках с коронавирусом или чем-то на него похожим, а по больницам лежат уже две с половиной тысячи горожан. «Не так плохо, как было», — отмечают в комитете по здравоохранению Смольного. И ждут скорого превращения ковида в сезонную простуду. Эпидемиологи призывают не расслабляться — скоро 1 сентября и конец отпусков.

    Новая волна коронавируса, в отличие от зимне-весенней «свечки», накатывает медленно, но уверенно: в начале июля в Петербурге заболевали всего по 250 человек в день, в начале августа — уже по 2000, а ближе к его концу — почти 4500.

    Доминируют особо заразные линии «омикрона» BA.5 и BA.4, которые протекают легче, чем, например, «дельта» — пневмоний стало меньше в три раза, отчиталась журналистам начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева.

    Но нагрузка на систему здравоохранения все равно растет. В первую очередь на амбулаторное звено — 90% пациентов лечатся дома. В поликлиниках уже наблюдаются 30 тысяч петербуржцев с коронавирусом и еще 20 тысяч с чем-то похожим — с подозрениями на ковид и ОРВИ.

    Нагрузка на участковых врачей увеличилась в среднем на 30–40% в зависимости от района, однако пока медицинский персонал справляется своими силами и студентов медвузов и ординаторов не зовут. Опрошенные «Фонтанкой» пациенты признаются, что врач пришел к ним в течение нескольких часов после вызова — хороший показатель на фоне прошлых волн.

    Пациентов с легким течением заболевания, с температурой тела не выше 37,6, отправляют своим ходом в 177 развернутых в поликлиниках фильтр-боксов для инфекционных больных, прием ведется через отдельные входы.

    В больницы увозят, по словам Соловьевой, среднетяжелых и тяжелых пациентов, а также людей из «групп риска». Это возраст 60+, страдающие сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, с онкологией или проблемами с легкими. Нагрузка на скорую за предыдущие две недели выросла на 14%.

    В больницах тем временем день за днем разворачивают новые койки. Впрочем, не так быстро, как во время первого «омикрона» — сохранена вся плановая помощь и целиком не развернуты даже еще все трансформеры. Если в конце июля в стационарах города на Неве лечились около 1000 пациентов c ковидом, то к концу августа больше 2 500. Всего в наличии пока 2 880 мест.

    «Мы видим, что у пациентов реже теряется обоняние, более выраженная интоксикация, даже чем в предыдущие волны. Большая слабость, а температура может быть не такой высокой, как мы видели раньше», — рассказала в прямом эфире заместитель главного врача по развитию медицины больницы им. Боткина Мария Вашукова.

    Но и не сказать, что на койках только те, кого просто положили «на сохранение с легкой простудой» — за последнюю неделю число пациентов на ИВЛ в Петербурге удвоилось. А в реанимациях уже больше 200 человек.

    При этом долго пациентов в больницах не держат — выписывают всех, у кого уже нет симптомов, не делая повторный ПЦР-тест. Койки в некоторые дни освобождаются сотнями.

    В Смольном в целом в эту волну смотрят более позитивно — по оценкам Соловьевой, это последняя или предпоследняя «вспышка» перед тем, как ковид наконец превратится в обычное сезонное ОРВИ. Впрочем, так говорят все последние два года.

    «В Европе последние волны «омикрона» длились в среднем по полтора месяца. У нас уже более месяца эпидподъем. Пока нет потребности составлять длинный список перепрофилирований стационаров», — оптимистично спрогнозировали «Фонтанке» в пресс-службе комздрава развитие волны.

    По оценке ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александра Соловьева, в России рост заболеваемости начался в начале июля и продолжается уже 6 недель. В большинстве стран ЕС, Великобритании, Израиле фаза роста заболеваемости в последнюю волну длилась примерно 6 недель. Но в России коэффициент распространения вируса значительно выше единицы — 7-дневный сейчас 1,4. А значит, заболеваемость продолжит прирастать и может даже перейти к новому росту.

    «Видимо, мы плавно перейдем от летнего роста заболеваемости к осеннему без периода ослабления и передышки для медиков. Продолжится и рост госпитализаций. Впервые за 3 года пандемии в России начало нового учебного года приходится на разгар новой волны COVID-19 с самым большим уровнем заболеваемости за 3 года для августа. И это на фоне серьезных прорех в стене коллективного иммунитета, при недостаточном уровне реагирования на ухудшающуюся эпидситуацию», — отметил эксперт.

    Все основания для этого есть: отменены заметные ограничения, маски носят рекомендательный характер, а коллективный иммунитет на минимуме за последний год, а через неделю — 1 сентября, когда все вернутся из отпусков в офисы, в учебные классы и аудитории и общежития вузов.

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ

    По теме

    COVID-19Омикрон
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close