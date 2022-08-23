Зверский Петербург. Сфинксы-малявки, потерянные кони и битва за Ленинград с точки зрения кошки

Тихорецкий проспект, д. 3



В жизни всегда есть место подвигу. Отличная иллюстрация к этой максиме — самый северный конь в нашем городе: участник скульптурной группы в честь кодива Чапаева у Военной академии связи.



Коней таких было двое — первый в Самаре, второй в Ленинграде. Ну и людей, соответственно, два комплекта. Первая отливка со скульптурной группы товарища Манизера, автору многочисленных памятников Ленину и затесавшемуся среди них Менделееву на Московском проспекте, была сделана в 1932 году, и не о ней речь.



А вот вторую, авторскую копию, сделали для Кирова незадолго до его убийства. Сергей Мироныч хотел ее в ЦПКиО поставить для пущей красоты, но не успел. Некоторое время конь и группа товарищей скучали-таки то на Елагином острове (просто посреди Масляного луга), то где-то во дворах на Крестовском.



Но в 1942 году — самое время, да! — их переправили к Академии связи и поставили на временный пьедестал из бревен. Прошло каких-то лет двадцать — и временный заменили постоянным, гранитным.



С тех пор так и мчится в бой, оставаясь на месте, бронзовый Чапай на бронзовом коне. А шашка, говорят, у него съемная, и в руки ее дают только по большим праздникам*. Чтобы на сувениры не растащили.