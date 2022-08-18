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    Гонки с инфляцией. Что в стране подорожало больше всего

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    25 комментариев
    Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
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    Разделение экономики страны на до и после 24 февраля 2022 года ярко видно в таблицах Росстата. Его данные принято называть сферическими в вакууме, но они находят отражение в ценниках в реальных магазинах. «Фонтанка» составила список товаров, которые больше всех выросли в цене.

    То, что машины на российском рынке сильно подорожали, мало кого удивляет — их практически полностью перестали производить в стране и тем более импортировать. А вот почему почти в полтора раза дороже стала женская гигиена — вопрос. Особенно если вспомнить, что пик тампонного кризиса Россия прошла еще в марте, и бизнес по перепродаже, который тщательно изучала «Фонтанка», уже сошел на нет. Однако мы всё равно видим именно эту категорию товаров в лидерах роста.

    В целом соблюдать гигиену и чистоту у нас стало заметно дороже. Как бы мы ни кивали на Европу, где якобы рекомендуют поменьше мыться, чтобы насолить России, нас это тоже касается: среди 11 товаров, подорожавших с февраля более чем на 20 %, есть и мыло, и шампунь, и туалетная бумага, и детские подгузники, и зубные щетки.

    Отдельная история — с лекарствами и кормами для животных. По идее, и те и другие активно импортозамещались в последние годы, и казалось, что уж хотя бы нашего, отечественного анальгина и дешевых кормов санкционные проблемы минуют. Но внезапно оказалось, что компоненты, из которых они делаются, — привозные. Так что то, что было самым дешевым, в процентном отношении больше всего и подорожало.

    «Фонтанка» писала и о проблемах с дефицитом и подорожанием лекарств, и про беду с кормами. Легче с тех пор не стало.

    Но есть и хорошие новости. К примеру, заметно подешевели пиломатериалы. Хотя и тут очень хорошо просматриваются скорее негативные факторы. Во-первых, резкое сокращение экспорта российского леса и изделий из него, а во-вторых, существенное замедление темпов строительства. Что, разумеется, на руку обычным россиянам, которые этим летом ремонтируют дачи.

    Куда медленнее инфляции дорожает электроника. Телевизоры (+0,8 %) и смартфоны (+4,6 %) хоть и завозятся в очень маленьких количествах из-за специфики рынка, но с прилавков упорно не исчезают. Правда, данные китайской таможни позволяют ждать дефицита уже в ближайшие месяцы, когда у продавцов кончатся запасы. К тому же ряд производителей (в первую очередь Apple и Samsung) уже фиксирует стремительное сокращение продаж и исчерпание запасов. И параллельный импорт особо не помогает в масштабах федерального рынка.

    С продовольственными товарами дела обстоят немного лучше, чем зимой. Всё же сказался сезонный фактор, и та же капуста, которая шокировала в декабре россиян ценой выше 100 рублей за кило, заметно подешевела (-55 % к февралю и кратно — к концу прошлого года). Это же касается огурцов (-61 %), помидоров (-44 %) и свеклы (-23 %). Турецкие поставщики сумели наладить бесперебойные поставки, а затем подтянулись и отечественные производители. На то, чтобы поддерживать низкие цены зимой, их мощностей не хватит, но сейчас они вносят заметный вклад в сдерживание продуктовой инфляции. Хотя, конечно, турецкие помидоры всё равно дешевле краснодарских.

    Тем не менее вся эта вроде бы стройная логика не работает в случае лидера продовольственного роста — обычного репчатого лука. Есть некая причина, по которой он подорожал с зимы в полтора раза. По телевизору о ней не объявляли, и начальство не стучало кулаком по поводу лука. Но вряд ли там что-то новое — перебои в поставках, проблемы с логистикой и хранением, как обычно.

    Почему так и не подешевели яблоки — в целом по стране, а не какие-то конкретные в определенном магазине, — тоже странно. Наоборот, даже выросли в цене. То же и с рисом. Вроде уже должен появляться новый урожай, а трейдерам пора избавляться от прошлогодних запасов, чтобы освобождать места на складах для новой продукции. Но нет.

    Такой же загадкой остается и резкий рост цен на маргарин и сахар. Мы никогда их особо много не импортировали. Тем же сахаром страна обеспечивала себя сама и еще на экспорт отправляла. К тому же, как мы видим, свекла подешевела на четверть.

    Но российская экономика работает таким образом, что попытки рационального объяснения происходящих в ней процессов почти обязательно натыкаются на суровую реальность. Иногда ее административными мерами корректируют . Потом выясняется, что это не так работает. И пытаются придумать что-то новое. Ну, скажем, поднять экспортные пошлины и ввести квоты. Или, допустим, госинтервенции проводить. Или антимонопольное дело против кого-нибудь возбудить. Но каждый раз макроэкономисты с интересом наблюдают, что из всего этого выйдет — никакого гарантированного прогноза дать невозможно. Хотя, чего уж там, редакция возьмет на себя смелость: всё равно всё в итоге подорожает, как ни старайся. Можно подавать заявку на Нобелевскую премию по экономике.

    Следствием роста цен на маргарин и сахар, разумеется, стало подорожание выпечки и сладостей. Пальмовое масло — почти непременный ингредиент в большинстве товаров этой категории, тоже росло в цене и его был дефицит во всем мире. В довершение ко всему — рост цен на чай. Ну тут уж импортозамещение ни при чем, приходится мириться с тем, что мы полностью зависим от мировой конъюнктуры.

    Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

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    Комментарии 25

    Гриб18 Авг 2022 в 16:14
    Товарищ блогер с ником AP-SPB я сделал скрин твоего поста о сахаре от 17 марта 2022 года и сохранил его. К сожалению формат нынешней фонтанке давно уже не позволяет прикрепить сюда доказательства, а жаль.С удовольствием опустил бы вас носом в жижу. Не вы ли писали в марте о том, что ближе к осени сахар подешевеет даже не до 40 рублей за кг, а еще ниже и чуть ли не вернется к мифическим 19-20 рэ за кг! Ну и ?
    +1−0
    27731903918 Авг 2022 в 16:07
    А мы ещё даже не начинали.
    Вперёд Россия!
    +0−0
    25267490118 Авг 2022 в 16:06
    Ведь может же Путин, когда захочет, а он всегда хочет нас ободрать через повышение цен!!
    +0−0
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