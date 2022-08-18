Гонки с инфляцией. Что в стране подорожало больше всего

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Разделение экономики страны на до и после 24 февраля 2022 года ярко видно в таблицах Росстата. Его данные принято называть сферическими в вакууме, но они находят отражение в ценниках в реальных магазинах. «Фонтанка» составила список товаров, которые больше всех выросли в цене.

То, что машины на российском рынке сильно подорожали, мало кого удивляет — их практически полностью перестали производить в стране и тем более импортировать. А вот почему почти в полтора раза дороже стала женская гигиена — вопрос. Особенно если вспомнить, что пик тампонного кризиса Россия прошла еще в марте, и бизнес по перепродаже, который тщательно изучала «Фонтанка», уже сошел на нет. Однако мы всё равно видим именно эту категорию товаров в лидерах роста.



В целом соблюдать гигиену и чистоту у нас стало заметно дороже. Как бы мы ни кивали на Европу, где якобы рекомендуют поменьше мыться, чтобы насолить России, нас это тоже касается: среди 11 товаров, подорожавших с февраля более чем на 20 % , есть и мыло, и шампунь, и туалетная бумага, и детские подгузники, и зубные щетки.

Отдельная история — с лекарствами и кормами для животных. По идее, и те и другие активно импортозамещались в последние годы, и казалось, что уж хотя бы нашего, отечественного анальгина и дешевых кормов санкционные проблемы минуют. Но внезапно оказалось, что компоненты, из которых они делаются, — привозные. Так что то, что было самым дешевым, в процентном отношении больше всего и подорожало.



«Фонтанка» писала и о проблемах с дефицитом и подорожанием лекарств, и про беду с кормами. Легче с тех пор не стало.

Но есть и хорошие новости. К примеру, заметно подешевели пиломатериалы. Хотя и тут очень хорошо просматриваются скорее негативные факторы. Во-первых, резкое сокращение экспорта российского леса и изделий из него, а во-вторых, существенное замедление темпов строительства. Что, разумеется, на руку обычным россиянам, которые этим летом ремонтируют дачи.

Куда медленнее инфляции дорожает электроника. Телевизоры ( +0,8 % ) и смартфоны ( +4,6 % ) хоть и завозятся в очень маленьких количествах из-за специфики рынка, но с прилавков упорно не исчезают. Правда, данные китайской таможни позволяют ждать дефицита уже в ближайшие месяцы, когда у продавцов кончатся запасы. К тому же ряд производителей (в первую очередь Apple и Samsung) уже фиксирует стремительное сокращение продаж и исчерпание запасов. И параллельный импорт особо не помогает в масштабах федерального рынка.



С продовольственными товарами дела обстоят немного лучше, чем зимой. Всё же сказался сезонный фактор, и та же капуста, которая шокировала в декабре россиян ценой выше 100 рублей за кило, заметно подешевела (-55 % к февралю и кратно — к концу прошлого года). Это же касается огурцов ( -61 % ), помидоров ( -44 % ) и свеклы ( -23 % ). Турецкие поставщики сумели наладить бесперебойные поставки, а затем подтянулись и отечественные производители. На то, чтобы поддерживать низкие цены зимой, их мощностей не хватит, но сейчас они вносят заметный вклад в сдерживание продуктовой инфляции. Хотя, конечно, турецкие помидоры всё равно дешевле краснодарских.



Тем не менее вся эта вроде бы стройная логика не работает в случае лидера продовольственного роста — обычного репчатого лука. Есть некая причина, по которой он подорожал с зимы в полтора раза. По телевизору о ней не объявляли, и начальство не стучало кулаком по поводу лука. Но вряд ли там что-то новое — перебои в поставках, проблемы с логистикой и хранением, как обычно.

Почему так и не подешевели яблоки — в целом по стране, а не какие-то конкретные в определенном магазине, — тоже странно. Наоборот, даже выросли в цене. То же и с рисом. Вроде уже должен появляться новый урожай, а трейдерам пора избавляться от прошлогодних запасов, чтобы освобождать места на складах для новой продукции. Но нет.



Такой же загадкой остается и резкий рост цен на маргарин и сахар. Мы никогда их особо много не импортировали. Тем же сахаром страна обеспечивала себя сама и еще на экспорт отправляла. К тому же, как мы видим, свекла подешевела на четверть.



Но российская экономика работает таким образом, что попытки рационального объяснения происходящих в ней процессов почти обязательно натыкаются на суровую реальность. Иногда ее административными мерами корректируют . Потом выясняется, что это не так работает. И пытаются придумать что-то новое. Ну, скажем, поднять экспортные пошлины и ввести квоты. Или, допустим, госинтервенции проводить. Или антимонопольное дело против кого-нибудь возбудить. Но каждый раз макроэкономисты с интересом наблюдают, что из всего этого выйдет — никакого гарантированного прогноза дать невозможно. Хотя, чего уж там, редакция возьмет на себя смелость: всё равно всё в итоге подорожает, как ни старайся. Можно подавать заявку на Нобелевскую премию по экономике.



Следствием роста цен на маргарин и сахар, разумеется, стало подорожание выпечки и сладостей. Пальмовое масло — почти непременный ингредиент в большинстве товаров этой категории, тоже росло в цене и его был дефицит во всем мире. В довершение ко всему — рост цен на чай. Ну тут уж импортозамещение ни при чем, приходится мириться с тем, что мы полностью зависим от мировой конъюнктуры.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

