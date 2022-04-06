Нечеловеческий дефицит: как импортозаместить корма для собак и кошек

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Взлетевший курс евро и логистический коллапс подкосили импорт, и еда для животных не стала исключением. Поставки зарубежного корма в 2022 году в статистике ФТС пока есть только за январь. Так, за первый месяц года Россия импортировала 25 тысяч тонн на 58,2 млн рублей. Самые крупные партии шли из Франции (на 11,2 млн рублей), Италии (8,3 млн), Норвегии (7,5 млн), Китая (5,4 млн) и Белоруссии (5,6 млн).

Что происходило с импортом этой товарной категории в феврале, до и после начала специальной операции, оперативно на сайте таможни не посмотреть. Можно пользоваться лишь косвенными данными. Так, на сайте «Объясняем.рф» в начале марта было размещено объяснение «Будет ли дефицит импортных кормов для домашних животных». В ответе (отрицательном) приводят вот такие данные: «Из-за рубежа корма привозят по-прежнему достаточно. Сравните, сколько его поставили в Россию из стран Евросоюза за последний месяц, — объём не только не уменьшился, но и даже вырос на треть».

С 4 по 10 февраля — 1679 тонн корма, с 11 по 17 февраля — 2403 тонны, с 18 по 24 февраля — 2164 тонны,

с 25 февраля по 3 марта — 2323 тонны.

Простой арифметический пересчет показывает: в феврале импортных кормов в Россию пришло втрое меньше, чем в январе. «Фонтанка» перепроверила, что было в феврале 2021 года. Оказалось — почти 28,5 тысячи тонн. Трудно судить, насколько релевантны были цифры у «Объясняем.рф» — их источник не приводился. А позже и сама эта страница была удалена (у «Фонтанки» остался скриншот). Но в любом случае, успокоительными их не назовешь.

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Стоит отметить, что Россия не полностью зависит от иностранного корма. Согласно исследованиям РБК, в 2020 году продажи корма для кошек составили 596 тысяч тонн, продажи корма для собак — 344 тысячи тонн, для прочих животных — 253 тысячи тонн. При этом, по данным ФТС, за этот же период Россия импортировала всего 450 тысяч тонн корма для животных на 848,2 миллиона долларов. То есть всего 37 % от общего объема потребления. Крупнейшими импортерами стали Франция (125 млн), Норвегия (78 млн), Германия (73,5 млн), Италия (66,8 млн) и Дания (44 млн). Остальные 743 тысячи тонн пришлись на внутреннее производство.



В 2021 году Россия закупила 445 тысяч тонн корма для животных на общую сумму в 924,2 миллиона долларов. Крупнейшие импортеры те же: Франция (164,2 млн), Норвегия (110 млн), Италия (90,2 млн), Германия (71,2 млн) и Бельгия (48,9 млн). Самый дешевый корм из стран-лидеров России продавала Норвегия, стоимость одного килограмма — 1,7 доллара. Тем не менее иностранные корма — важная часть рациона российских домашних зверей. Как минимум мгновенно их заменить будет трудно. На практике — многим животным придется проходить через сложную процедуру привыкания к незнакомой еде. А кому-то ветеринарами показаны строго конкретные лечебные корма, которые в России вовсе не делают.

Нельзя сказать, что владельцы животных и продавцы кормов не были морально готовы к испытаниям. Перебои с кормами, преимущественно премиум- и холистик-класса, начались еще летом прошлого года из-за ограничений, которые Россельхознадзор наложил на их ввоз из ряда стран. Причиной тогда стали ГМО-компоненты, обнаруженные ведомством в кормах. К декабрю проблему удалось более или менее решить. Некоторые марки перевезли производства в европейские страны, не попавшие под ограничения Россельхознадзора, а владельцы начали переводить животных на альтернативные корма, например сербского производства. Но корма из Канады (в частности, пользовавшаяся популярностью Acana) так и не вернулись на российский рынок. К началу апреля Россельхознадзор планировал навести порядок на рынке кормов для животных, проверить заводы на соответствие российским требованиям и, возможно, разрешить ввоз ранее запрещенной продукции.



А в феврале случилось непредвиденное, и цепочки поставок кормов для животных встали. «Мы приостановили все оптовые продажи, потому что работаем по полной предоплате, а курс евро оказался непредсказуем, — рассказала «Фонтанке» владелица небольшого зоомагазина Наталья Ильина. — И вносить ее в никуда без стопроцентной уверенности, что нам отгрузят товар, мы не можем. Порты в Роттердаме и в Германии закрыты, логистические перевозки заморожены. В марте склады стояли пустые. Оптовая цена мешка любого импортного корма выходит примерно в 10–11 тысяч». Для своих клиентов Наталья предложила выход — собственную торговую марку «На старт». Объемы производства небольшие, завод находится под Ростовом. «Я сама лично закупаю сырье, утиный и бараний жир, тот же, что едят люди, — говорит Ильина. — У меня два вида корма: утка с рисом и индейка с бараниной и рисом. Завод добавляет в свою продукцию датский соус, усилитель вкуса, но мне он не нужен, так как в моей рецептуре хороший, качественный жир. Витамины и минеральный комплекс использую тоже российского производства».

Пока с контейнерными перевозками определенности нет, востребованные импортные корма, такие как Monge и Farmina, в Петербург везут фурами. Но ценник у них уже отнюдь не гуманный. Самые популярные из иностранных марок корма от Mars и Nestle тоже никуда не денутся, так как производятся внутри страны. Но компании перестали инвестировать в развитие и производство, а импортные компоненты в составе таких марок, как Royal Canin и Pro Plan, увеличивают их стоимость на 15–20 %. Тяжелее всего с кормами из Голландии и Германии — воодушевляющих новостей о них, скорее всего, в ближайшее время не будет. «Это так или иначе подстегнет собственное производство, — говорит гендиректор сети магазинов Petshop Валерий Сиротин. — Заводы для производства кормов уже построены. Наш с партнерами завод под Петербургом уже не справляется с объемами, работать приходится круглосуточно. Всё делаем на российском сырье. Любые санкции позволяют выиграть российскому производителю, но в долгосрочной перспективе. В краткосрочной — будут проблемы. В России пока всё в порядке с сырьем, из которого делают корм, если, конечно, не произойдет ажиотажного спроса со стороны крупных компаний. Крупные производители, которые возили сырье из-за рубежа, неизбежно пойдут искать компоненты на российском рынке. Компании из Нидерландов, например, уже подыскивают местные заводы, чтобы перенести производство — Nero Gold производился в Голландии, а после аудита завода его переводят в Россию без потери качества».

Тем не менее Сиротин советует владельцам всё же переходить на российские корма, которые удовлетворяют потребности питомца. «Если страна в хороших отношениях с Россией, как Финляндия например, проблем, скорее всего, не будет, а вот с Германией и Голландией — могут быть. Сопутствующее оборудование (упаковка, например) — есть и российское. А вот экструдеры все иностранные. Некоторые корма, скорее всего, вымоются с рынка, и появятся аналоги. Паниковать не надо, катастрофы точно не произойдет. Но тяжеловато будет несколько месяцев», — говорит руководитель Petshop. Каково это — запускать производство корма для животных с нуля, знает глава компании «Фава» Алексей Пьянков. Строить завод во Всеволожском районе Ленобласти он с партнерами решился около пяти лет назад. В России для этого не было ни оборудования, ни технологий, поэтому завод строили финские специалисты. «Они дали нам технологии для производства кормов эконом- и премиум-сегмента, без добавления свежего мяса. В чем проблема наладить производство? Завод мы закончили строить в марте 2020 года, в конце апреля к нам должны были приехать специалисты из Финляндии и Испании для запуска. Но пандемия закрыла границы. Мы были уверены в своих силах, у нас же были рецепты и инструкции. Предложили коллегам попробовать работать по Zoom и WhatsApp. И начали долгий процесс пусконаладки. У нас вставал то экструдер, то кондиционер, то обжириватель. Вообще ничего не получалось. В июне дошло до того, что мы отправили им претензию, что нам поставили некачественное оборудование. К счастью, все оказались вменяемыми, и мы со всем разобрались. В завод мы вложили больше полумиллиарда рублей», — вспоминает Алексей Пьянков.

Как рассказал «Фонтанке» Андрей Усманов, директор тульской компании ООО «Органик», также выпускающей корм для домашних животных, с конца февраля количество заказов резко увеличилось. Повышать цены он не собирается. Компания использует отечественное сырье из Дагестана и Ставропольского края и сотрудничает с белорусскими поставщиками, поэтому колебания рубля, введение санкций и незначительный рост затрат на упаковку не спровоцируют роста стоимости товара. По словам Усманова, к середине марта объемы производства выросли с 40 до 55 тысяч тонн. Компания планирует увеличивать их и дальше в ответ на повышающийся спрос. Еще один производитель корма в России, подмосковная компания «Альпинтех», выпускает пока лишь до 5000 тонн в месяц готового продукта. Но при всём оптимизме российских производителей в настоящий момент отечественные корма не покрывают всех потребностей рынка, отметил в разговоре с «Фонтанкой» Марат Тахауров, дистрибьютор немецких кормов Mera в России, Белоруссии и Казахстане и производитель торговой марки Statera. Несмотря на рост качества и активный поиск способов локализации производства, простимулированных еще прошлогодним запретом Россельхознадзора на ввоз кормов из одиннадцати западных стран, стабильность и качество сырья страдает — в России пока что не отработаны технологии. Как считает Тахауров, на рост цен влияют скачки стоимости сырья, повышение кредитной ставки и ажиотажный спрос. При этом поставщики, с которыми работает Statera, жалуются на дефицит сырья на Западе, связанный с повышением стоимости энергоносителей, зерновых культур и упаковочных материалов. «Поставщики зарубежного сырья поднимали цены за последний месяц дважды. Но позиции выросли до 50–60 % еще в декабре 2021 года. В связи с этим компания в два подхода повысила цены на импортные корма на 20 % . Заводы нашли поставщиков-заменителей в Азии, преимущественно — в Китае», — рассказал Марат Тахауров. По его словам, проблемы производителей торговых марок сейчас связаны с дефицитом технологий — компании не справляются со своевременным ответом на повышенный спрос. Заводы Statera, к примеру, не собираются повышать производственные мощности, хотя загруженное под завязку производство и не успевает выполнять текущие заказы. Новые заводы тоже быстро не построишь. Практически всё оборудование — западное. Сейчас Statera планирует перераспределять ресурсы. Как считает глава компании, ситуация на рынке скоро успокоится — либо отечественные производители дадут качественный ответ, либо спадет ажиотажный спрос на импорт, потому что у людей попросту закончатся деньги. При этом в российских интернет-магазинах можно найти варианты весьма дешевого корма. Например, стоимость 18 килограммов собачьего сухого корма одной из российских марок варьируется от 2 000 до 3 000 тысяч рублей. Притом что его западные аналоги уже перешагнули через порог в 5 000 рублей и уверенно идут дальше. Конечно, можно попытаться плавно перевести домашнего зверя на натуральное питание и самостоятельно готовить ему рагу из мяса, круп и овощей, добавляя в рацион витамины и минералы. Но это годится только для здоровых и молодых питомцев. Так называемые корма-холистики, в которых содержание свежего мяса и рыбы доходит до 60 % , а также рассчитанные на животных с аллергиями или хроническими заболеваниями, в России пока заменить нечем. «В России никто не производит диетических кормов, которые показаны при мочекаменной болезни или ожирении, — говорит Алексей Пьянков. — Одни из лучших диетических кормов ввозились из Чехии. Их исчезновение может означать смерть питомца. В 90-е годы считалось, что если собака дожила до 8 лет, а кошка до 12 — это отличный показатель. Раньше рекомендация при различных болезнях была одна — усыпить, чтобы не мучился. Сейчас считается нормой, если собака живет до 15 лет, а кошка до 18 лет. Отсутствие специальных лечебных кормов отбросит нас в 90-е годы». Венера Галеева, Полина Колосова «Фонтанка.ру»