В петербургских аптеках заметили очереди. Что говорят эксперты про «запасаться лекарствами»?

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ретейлеры, дистрибьюторы и чиновники в один голос рекомендуют гражданам не паниковать и не создавать искусственный дефицит. Запасов хватит на полгода, цены вырастут — не не больше, чем на 25%. Санкции лекарствам не грозят, а в случае необходимости европейские и американские препараты готова импортозаместить отечественная фарма. Правда, придется пожертвовать нормами патентного права.

О том, что жители Петербурга бросились скупать лекарства, сообщили участники аптечного рынка. Так сервис «Аптека.ру» предупреждает клиентов, что «в связи с повышенным спросом на медикаменты, может наблюдаться увеличение сроков доставки заказов». «Наблюдается повышенный спрос, в том числе на оригинальные препараты импортного производства», — сообщила «Фонтанке» директор сети «Университетская аптека» Ольга Липина.



Фотографии с очередями в нескольких аптеках, появившиеся в СМИ и соцсетях, уже заставили чиновников Смольного срочно успокаивать население. «В наше непростое время приходит в голову, что у нас дефицит какой-то. Могу сказать, что дефицита на лекарственные препараты нет», — заявил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. По его словам, очереди связаны «исключительно с техническими сбоями в информационных системах».

Об отсутствии дефицита заявил и комздрав. Для льготников город закупил лекарства на полгода, а по каким-то позициям и на год вперед. «Это касается препаратов для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, психических заболеваний, прочих заболеваний, а также медицинских изделий — тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови», — говорится на странице ведомства «Вконтакте».Отказов поставщиков от заключения контрактов нет, а поставки лекарственных препаратов по заключенным контрактам осуществляются своевременно, отметили в комздраве. В ведомстве подчеркнули, что товары из списка жизненно важных (788 наименований) дорожать не будут точно, поскольку цены контролируются государством.



Ретейлеры и производители подтверждают, что лекарств на складах хватит надолго. По словам Ольги Липиной, к повышенному спросу никто не был готов, поэтому какие-то позиции могут временно исчезать из ассортимента аптек. «Не успевает вся логистика отработать», — говорит она. Поставщики также посылают сетям успокаивающие письма, уговаривая не делать закупки сверх нормы.

Запасов лекарств на складах производителей и дистрибьюторов хватит от 4 до 6 месяцев, говорит Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. Но если люди продолжат поддаваться панике, полугодовые объемы можно скупить гораздо быстрее, считает он, а «это не очень правильная стратегия, ажиотаж только ситуацию усугубляет». Он также напомнил, что срок годности лекарств порядка 2 лет и стоит трезво оценивать свою потребность, чтобы потом просроченные таблетки не пришлось выкидывать.

Перебоев с поставками не ожидает и «Ассоциация независимых аптек». «Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита по тем или иным позициям. В целом ситуация стабильная. Запасы лекарств созданы как в аптеках, так и у поставщиков», — заявила директор ассоциации Виктория Преснякова.



А вот ситуация с ценами не такая благополучная. Доля импортных лекарственных средств на российском рынке составляет 56,3% в деньгах и 31,4% в упаковках, сообщала исследовательская компания DSM Group в отчете за 2020 год. Кроме того, при выпуске отечественных лекарств используются иностранные фармсубстанции.

По словам Ольги Липиной, повышение цен уже идет. Лекарства из списка жизненно важных прибавили у поставщиков до 5% стоимости, оригинальные или редкие лекарства — до 10%. «Курсовую разницу цены еще не отыграли», — признает топ-менеджер. На фоне ослабления рубля поставщики повысили цены от 2 до 25%, на некоторые позиции — до 40%. Такой же рост они покажут и в рознице, считает Виктория Преснякова. Сеть «ПетроАптека», в точках которой на Петроградской стороне и заметили очереди, предупреждает, что на ее сайте «проводятся технические работы, в результате чего цены могут отображаться некорректно».

По словам Николая Беспалова, аптечные сети сталкиваются с временной приостановкой отгрузок, а также отменой отсрочек платежей или акций со стороны дистрибьюторов. «Сейчас идет речь о росте цен в пределах 20–25%», — оценивает эксперт. Но это не такие величины, чтобы поднимать панику, считает он.



Но помимо краткосрочных, есть долгосрочные риски. Общий объём импорта готовых лекарств в Россию по итогам 2021 года достиг 787,4 млрд рублей, по данным RNC Pharma. Всего было ввезено 1,82 млрд шт. Поставки in-bulk (нефасованная продукция) — еще на 166,4 млрд руб.

По оценке DSM Group, самая высокая доля импортных препаратов в лекарствах от редких болезней, которые государство закупает для льготников (программы «14 нозологий», ОНЛС, РЛО) — 63% в денежном выражении. Причем за отечественные считаются и импортные препараты, чье производство локализовано в России.

С одной стороны, лекарственное обеспечение никогда не подпадало под санкции, рассуждает Николай Беспалов. С другой, участники рынка начали испытывать проблемы с логистикой. «Есть прецеденты, когда на территории Польши фуры, которые ехали в Россию, были остановлены и разграблены. Логисты в тревожном состоянии», — говорит Николай Беспалов. По его словам, поиск объездных маршрутов и требование дополнительных финансовых гарантий также провоцирует рост цен.



«Логистика умерла. Все, что идет с Юго-восточной Азии, замедлилось, все, что из Европы — стоит на границе Польши и Германии», — рассказал директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов. По его словам, запасов по сырью хватит на полгода. Сейчас компания переходит на продукцию российских поставщиков, а также Китая и Индии. Обвал рубля ударит по рентабельности производства, но пока не отразится на цене, так как «Полисан» выпускает препараты из списка жизненно-важных, а корректировка по ним происходит раз в год. Но в России уже были прецеденты, когда фармпредприятия отказывались производить лекарства, если цена на препарат, входящий в список ЖНВЛП, с трудом покрывала расходы на его производство.

По мнению Николая Беспалова, большая часть препаратов, которые ввозятся, может быть замещена российскими компаниями. «Если пожертвовать нормами патентного права, можно говорить о 95–98% всего объема», — говорит он. Но запуск своего производства и переориентация логистики на азиатский регион потребует времени. «Надеюсь, что этот сценарий мы рассматриваем как гипотетический», — комментирует эксперт. 75% субстанций и так поставляют Китай и Индия: «Эти два направления и половину того, что везется из Европы, заменят легко». При этом Беспалов признает, что есть и «невосполнимые позиции».



Ранее Дмитрий Борисов в интервью «Ведомостям» отмечал, что нарушение патентных прав на лекарства грозит превратить Россию в «банановую республику»: без настоящей конкуренции страна будет выпускать «столетние дженерики», когда остальной мир уйдет вперед, объяснял он.

Производитель инсулинов «Герофарм» не испытывает сложностей с поставками субстанций. «На сегодняшний день производство препаратов ведется в обычном режиме», — говорит генеральный директор Петр Родионов. Но топ-менеджер не исключил, что «из-за сложившейся ситуации в будущем могут возникнуть трудности, обусловленные ростом цен, сложностями с логистикой».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

