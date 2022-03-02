«Дефицита на лекарственные препараты нет». Власти Петербурга прокомментировали очереди в аптеках

«В наше непростое время приходит в голову, что у нас дефицит какой-то. Могу сказать, что дефицита на лекарственные препараты нет», — заявил он.
Ранее ряд изданий сообщил об очередях в петербургских аптеках. «МК в Питере» отмечал, что люди покупают лекарства впрок, опасаясь их дефицита.
По словам Кирилла Соловейчика, очереди связаны «исключительно с техническими сбоями в информационных системах». «Характеристики сбоев в разных сетях были разные. В каких-то сетях победили проблему, в каких-то решается. Мы подключили к решению вопросов Минпромторг, специалисты работают, я думаю, в ближайшее время будут устранены», — сказал он.
Чиновник также напомнил, что цены на препараты, включенные в список жизненно важных, контролируются государством. Объемы тоже под контролем. «По многим позициям на целый год закуплены препараты», — подчеркнул он.
19 % всех препаратов, которые производятся в РФ, выпускаются на предприятиях Петербурга, заключил Кирилл Соловейчик.