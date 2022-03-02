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«Дефицита на лекарственные препараты нет». Власти Петербурга прокомментировали очереди в аптеках

Очереди в петербургских аптеках вызваны не дефицитом, а технологическим сбоем. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Видео с комментарием опубликовал официальный телеграм-канал Центрального района 2 марта.

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«В наше непростое время приходит в голову, что у нас дефицит какой-то. Могу сказать, что дефицита на лекарственные препараты нет», — заявил он.

Ранее ряд изданий сообщил об очередях в петербургских аптеках. «МК в Питере» отмечал, что люди покупают лекарства впрок, опасаясь их дефицита.

По словам Кирилла Соловейчика, очереди связаны «исключительно с техническими сбоями в информационных системах». «Характеристики сбоев в разных сетях были разные. В каких-то сетях победили проблему, в каких-то решается. Мы подключили к решению вопросов Минпромторг, специалисты работают, я думаю, в ближайшее время будут устранены», — сказал он.

Чиновник также напомнил, что цены на препараты, включенные в список жизненно важных, контролируются государством. Объемы тоже под контролем. «По многим позициям на целый год закуплены препараты», — подчеркнул он.

19 % всех препаратов, которые производятся в РФ, выпускаются на предприятиях Петербурга, заключил Кирилл Соловейчик.

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Комментарии (9)

Oliv
Конечно сбой. Только сбой в голове у затеявшего все это. Цены на лекарства растут, европейские лекарства в аптеках заканчиваются. Новые поставки сомнительны. Останутся только индийские заменители, да препараты российского производства, доля которых составляет лишь 35%. Существующих запасов хватит максимум на квартал. Дальше останется только организовывать телевизионные лечебные трансляции, где поднаторевшие в убеждении россиян пропагандисты, успешно выполнившие установку на промывание мозгов населения, очевидно с такой же эффективностью начнут животворящим словом лечить людям другие органы.
DEMOMON
Вот эти все уродцы, которые создают ажиотаж в аптеках, неплохо пополняли статистику типа больных по ковиду, о чём неоднократно писала Фъ.
X-кот
люди, за любую цену. теперь только вы отвечаете за своё здоровье
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