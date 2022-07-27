«Добрый вечер, мы из Китая». Поток импортозамещения катастрофически пересох

Таможенная статистика удручает: телефонов из Китая к нам стали возить вдвое меньше, а ноутбуки — почти совсем перестали. Всё остальное тоже в жестком минусе. Порадоваться можно только за дорожных строителей и алюминиевых магнатов. Ну и за детенышей тюленей, хотя за них — по другому поводу.



Фото: AP Photo/Ng Han Guan/ТАСС Поделиться Поделиться





Если смотреть на картину в узком ракурсе постфевральской экономики, поводы для оптимизма при изучении объемов импорта из Китая найти можно. Так, несмотря на все сложности, он усиленно растет три месяца подряд, после того, как в апреле-марте резко обрушился.



Те, кто знает о положении дел лучше обывателей, подчеркивают: вся катавасия с санкциями наложилась на очередную волну коронавируса в Китае, борьба с которой сильно сдерживала производство и логистику там. И то, что сейчас мы наблюдаем рост относительно апреля — это, в том числе, и следствие выхода страны из строгих карантинных мероприятий.

Дополнительно стоит отметить, что декабрь и январь стали рекордными в истории торговых отношений между Китаем и Россией. Импорта оттуда было завезено столько, что вполне хватило, чтобы первые санкционные месяцы прошли практически без дефицита на полках.



Однако в общем картина не радужная. Если говорить о том, что происходит здесь и сейчас, а не в далеком и почти уже забытом январе, то короткое резюме: все плохо.

Всего за один месяц — июнь — Россия недосчиталась товаров из Китая на миллиард долларов. В первую очередь потери по линии высокотехнологичной техники — смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов. Там сокращение кратное, а кое-где — на порядок. В общей сложности за первое полугодие Россия недосчиталась примерно 5 млн смартфонов и около 600 тысяч ноутбуков.



Во столько можно оценить дефицит портативной техники на нашем рынке. Заменить ее совершенно нечем. На второго по величине поставщика, Вьетнам и в прошлом году приходилось лишь 16% импорта (на Китай — 76%), а в этом году практически полностью пропал и этот канал.



Однако на общем фоне негативном фоне есть и поводы для гордости. Да, объем поставок одежды резко упал — сразу на 13%. Но зато обуви — наоборот прибавилось на 10%. Компенсировать потери в долларах не удалось, но зато в штуках кроссовок и ботинок объективно стало больше — плюс 10 миллионов пар. И что еще важнее, средняя цена на них почти не выросла (7,37 доллара за пару в 2021 году и 7,39 — в 2022).



Ряд показателей дают лишь ложный повод для радости. Как, к примеру, показатель импорта легковых машин, который подскочил за год на 8,3% — в долларах. Где подвох — догадаться легко, если посмотреть на импорт в штуках: 64 с небольшим тысяч автомобилей. Это на 4200 машин меньше, чем годом ранее. А значит, весь наш рост — исключительно за счет ценника.



Если год назад легковушки из Китая стоили в среднем 9,5 тысяч долларов, то теперь — 11,1 тысячу. Ну и положа руку на сердце, когда мы в марте, глядя на то, как один за другим западные концерны объявляли о прекращении поставок в Россию, прогнозировали резкий рост продаж китайского автопрома, не этого мы ждали, ох не этого…



Зато в грузовом секторе — полная и безоговорочная победа импортозамещения. трехкратный рост в долларах дает почти трехкратный же рост и в штуках. Да, средняя цена грузовика выросла на 16% (теперь это 48,6 тысяч за машину), но мы можем констатировать, что большая часть потребностей в импортной технике теперь закрывается именно Китаем.

Так, по итогам первого полугодия прошлого года в страну было ввезено 15,5 тысяч грузовиков, из которых только 20% были китайскими. Сейчас же речь идет о 9,5 тысячах единиц из Китая, то есть, две трети потребностей. А ведь есть еще поставки из Белорусии и, в общем-то не вражеского Тайланда, которые вместе в прошлом году прислали в Россию более 5 тысяч грузовиков за шесть первых месяцев. Если эти поставки не прекратились, потребителям грузовиков можно выдохнуть. Правда, если не брать во внимание трудности с внутренним производством грузовой техники.



Не очень все радужно с еще одним сектором авторынка — с запчастями. На фоне резкого падения поставок оригинальных комплектующих, можно было ожидать оживления на китайском направлении. Но мы видим спад, причем, заметный — на 9%. Однако надо понимать, что значительная часть этого потока представляла из себя компоненты для российских сборочных производств. Которые, соответственно, остановились ровно из-за того самого — прекращения поставок. Связано ли это с политическими решениями или все дело в проблемах с логистикой и скачках курса рубля — не так важно. Главное, что запчастей в стране стало меньше.

Среди главных бенефициаров российско-китайской санкционной дружбы, несомненно, необходимо выделить российские алюминиевые заводы. Из-за остановки поставок сырья с привычных направлений, импорт из Китая оксида алюминия выросло сразу в 500 раз. Всего за шесть месяцев его к нам привезли 472 тыс. тонн на на вполне ощутимые 241 млн долларов. Годом раньше не набиралось и тысячи тонн и целого миллиона.



Что касается потерь, которые с некоторого ракурса можно считать победой добра над злом, стоит обратить внимание на позицию под таможенным кодом 43031010. Год назад этого добра к нам привезли из Китая 761 тысячу единиц на общую сумму 521 млн долл. В этом году — полный швах: всего 160 тысяч и жалкие 114 миллионов долларов. Ни за что не угадаете, о чем идет речь. Редакция сама была в шоке: «ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ИЗ ШКУРОК БЕЛЬКОВ ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЛЕНЯ ИЛИ ДЕТЕНЫША ХОХЛАЧА». Трудно понять, действительно ли речь о 160 тысячах шапок и шуб из белька, или же это какой-то сбой или данные цифры надо читать как-то в расширительном смысле — мол, меховые вещи вообще, а не только вот это. Но мы перепроверили, китайское таможенное ведомство имеет в виду именно эту позицию — конкретно белька и хохлача. Остается только радоваться, что перипетии в экономике сокращают спрос и предложение на одежду из них.

По всем остальным пунктам, хорошего, конечно, мало.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

