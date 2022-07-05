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    В сеть re:Store начала поступать техника Apple по параллельному импорту

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    В российских магазинах стала появляться продукция Apple, ввезенная по параллельному импорту. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть магазинов re:Store, куда начала поступать техника в начале лета.

    Как рассказала официальный представитель re:Store Людмила Семушина, механизм параллельного импорта начали использовать для покупок компьютеров от Apple. По ее словам, цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и на те, которые пришли новым способом, не отличаются.

    «В июне мы ввезли MacBook по параллельному импорту. Количество закупленной техники мы никогда не разглашаем. Если это одна и та же модель, разницы в цене нет», — рассказала Семушина.

    Гарантийное обслуживание теперь лежит на компании, которая ввозит товары в страну.

    По данным РИА Новости, с помощью параллельного импорта в сеть начали поступать и iPhone.

    В конце июня Государственная дума приняла закон, разрешающий параллельный импорт. Инициатива, как считают в нижней палате парламента, защитит интересы потребителей и поможет развитию российской экономики в условиях санкций.

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