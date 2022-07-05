В сеть re:Store начала поступать техника Apple по параллельному импорту

В российских магазинах стала появляться продукция Apple, ввезенная по параллельному импорту. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть магазинов re:Store, куда начала поступать техника в начале лета.
Как рассказала официальный представитель re:Store Людмила Семушина, механизм параллельного импорта начали использовать для покупок компьютеров от Apple. По ее словам, цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и на те, которые пришли новым способом, не отличаются.
«В июне мы ввезли MacBook по параллельному импорту. Количество закупленной техники мы никогда не разглашаем. Если это одна и та же модель, разницы в цене нет», — рассказала Семушина.
Гарантийное обслуживание теперь лежит на компании, которая ввозит товары в страну.
По данным РИА Новости, с помощью параллельного импорта в сеть начали поступать и iPhone.