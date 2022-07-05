В сеть re:Store начала поступать техника Apple по параллельному импорту

В российских магазинах стала появляться продукция Apple, ввезенная по параллельному импорту. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть магазинов re:Store, куда начала поступать техника в начале лета.

Как рассказала официальный представитель re:Store Людмила Семушина, механизм параллельного импорта начали использовать для покупок компьютеров от Apple. По ее словам, цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и на те, которые пришли новым способом, не отличаются.

