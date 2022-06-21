Легализовали. Госдума приняла закон о параллельном импорте

Второе и третье чтение в Государственной думе прошел проект закона, разрешающего параллельный импорт. Документ, инициатором появления которого стало правительство, принят 21 июня.
После вступления закона в силу использование исключительного права на интеллектуальную собственность (выраженную в товарах, средствах индивидуализации, которыми она маркированы) не станет нарушением. Так, закон защитит те российские компании, которые ввозят товары, не имея на то разрешения от правообладателя. Таких импортеров не будут привлекать к гражданской, административной или уголовной ответственности.
В Госдуме полагают, что принятый документ защитит интересы потребителей: таким образом на рынок смогут поступать товары компаний, ушедших из-за санкций. Кроме того, по мнению депутатов, параллельный импорт поможет развитию экономики в сложившейся ситуации.
Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки».