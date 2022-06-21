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    Легализовали. Госдума приняла закон о параллельном импорте

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    14 комментариев

    Второе и третье чтение в Государственной думе прошел проект закона, разрешающего параллельный импорт. Документ, инициатором появления которого стало правительство, принят 21 июня.

    После вступления закона в силу использование исключительного права на интеллектуальную собственность (выраженную в товарах, средствах индивидуализации, которыми она маркированы) не станет нарушением. Так, закон защитит те российские компании, которые ввозят товары, не имея на то разрешения от правообладателя. Таких импортеров не будут привлекать к гражданской, административной или уголовной ответственности.

    В Госдуме полагают, что принятый документ защитит интересы потребителей: таким образом на рынок смогут поступать товары компаний, ушедших из-за санкций. Кроме того, по мнению депутатов, параллельный импорт поможет развитию экономики в сложившейся ситуации.

    Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (14)

    Zdobsi
    Не контрабанда, не пират, а благородный капер на службе её величества...
    Что вам там заграницей не нравится? Что мы вообще никак не ощущаем кризиса? Ну почти и нет...
    252674901
    Узаконили Путинский "цап-царап!"
    AndrewBarsik
    Для логического завершения осталось принять закон о легализации краденного имущества в целях защиты прав потребителей, которым собственники имущества не желали его отдавать добровольно.
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