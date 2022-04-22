Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля

Индонезия введет запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля из-за нехватки этого продукта внутри страны. Об этом 22 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо, запрет вводится на неопределенное время. Решение принято, чтобы «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране».



Индонезия считается крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла. Страна вводила предыдущий запрет в конце января и сняла его в марте, что привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных значений.

