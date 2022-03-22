Прокладочные бароны. Что за мужчины организовали «черный рынок» средств женской гигиены

Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Все они пришли в этот бизнес разными дорогами. Кто-то хочет «вернуть свое», а кто-то уже ждет новую партию дефицита из Сибири. Одни готовы поговорить по телефону, другие даже на сообщение в Интернете стесняются ответить раньше, чем через несколько часов. Есть и такие, кто не корысти ради, а токмо волею пославшей их девушки. Иные толкают «уникальный продукт с анионами» и уверены, что прокладки, как и мужчин, женщины тоже любят ушами. В общем, любые капризы за наши деньги, девочки.



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Максим с Вешняковской улицы в Москве предлагает Kotex с восемью капельками на упаковке за 2 тысячи рублей. Можно купить с доставкой. «Прокладки удобные, хорошо прилегают к телу», - сообщает Максим. Но забывает уточнить, 2 тысячи — это за пачку с 8 штучками или все-таки за некую партию? Телефон, который показывает сайт объявлений, обозначен как временный номер, который защищает продавца от нежелательных звонков. «Не сохраняйте его: скоро телефон заменится на другой», - советует сервис. Трубку снимает девушка. Про объявление о продаже прокладок она ничего не знает.



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







ИП Погребняк Максим («Отрадное», «Владыкино», «Бибирево» в Москве) тоже предлагает средства гигиены с доставкой — и с оптовым размахом. «Прокладки оптом от 100 шт kotex naturella», - гласит объявление, игнорируя знаки препинания. На фото — упаковка прокладок «Kotex», мощных, на пять с половиной капель. Также в наличии «тампоны OBI». Или строительный гипермаркет решил подключиться к тренду и породил свою марку, или объявление точно писал мужчина. Возможно, под диктовку женщины: «А еще добавь, что «Оби» есть, их сейчас вообще нигде не достать!» Но закупаться надо сразу минимум на 10 тысяч рублей. Судя по отзывам, до прокладок ИП Погребняк Максим предлагал покупателям бисер, фены для волос и доступ к базе торговой информации. Трубку Максим не берет. На сообщение, с вопросом, какие именно тампоны «O.B.» у него в наличии и тяжелая ли коробка с сотней пачек, отвечать не спешит.



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Следующий «предприниматель», Иван с проспекта 60-летия Октября, предлагает «прокладки kotex ultra normal 40 штук» за 1200 рублей. «Не те взял, количество 2 пачки» - сообщает он. По телефону выясняется, что 1200 — это цена за одну пачку. Две отдаст только за 2400. «Почему так дорого?» «За столько купил, тоже здесь, на сайте, за столько и хочу продать, - бесхитростно объясняет Иван. - Девушке надо было, я заказал, и мне еще прилетело, что заказал не то. Потом уже нашли и заказали то, но теперь я хочу вернуть деньги за не то». Ругаться с таким собеседником совершенно не получается. Но и на торг Иван не идет — 1200 и точка.



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Александр с улицы Академика Семенова затарился прокладками «Always classic maxi» по 8 штук в упаковке и сам придумал акцию на них: «При покупке от 5 упаковок 200₽, цена за одну упаковку 250₽».

Что характерно, в объявлениях о продаже прокладок, которые размещают мужчины, фигурируют максимально крупные и «вместительные» изделия. Милые джентльмены, в этих вопросах размер — не главное! В других вопросах, кстати, тоже. И вообще, размер принципиален разве что при выборе бюстгальтера, но это уже продвинутый уровень, вы сначала с прокладками разберитесь.



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Продавец по имени Ильнур предлагает экзотику — прокладки с анионами (не из строительного гипермаркета — и на том спасибо). Цена — 499 рублей, а словесное описание лота длинное, как список кораблей. В нем перечислено содержимое всех семи слоев обсуждаемого изделия. «В прокладке есть уникальная анионовая вставка – запатентованное Японская технология (орфография и пунктуация оригинала сохранены, - прим.ред.), - пишет продавец. - Отрицательно заряженные анионы, которые выделяются, нейтрализуют положительно заряженные бактерии, благодаря чему нет самозаражения, а, напротив, есть оздоравливающий эффект». Но даже не надейтесь урвать это чудо за 499 рублей. Оказывается, Ильнур продает только «кейсами». Цена указана за пачку, а в кейсе их 19 штук: 10 пачек дневных, 4 пачки ночных, 5 пачек ежедневных. Сделано в Китае. «Кейс стоит 9,5 тысяч, но я продаю по 9 тысяч рублей, - говорит Ильнур. - Это уникальный продукт! Вы месяц ими попользуетесь и потом обычными прокладками пользоваться не захотите!» Дальше — монолог в стиле сетевого маркетинга. Ильнур тоже не хочет ругаться, он хочет «углубиться в суть вопроса» и рассказать про свои прокладки еще подробнее. В девяностые годы с таким же энтузиазмом продвигали какой-нибудь «гербалайф».



Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Еще один торговец прокладками «с целебной вставкой», Владимир из Очаково-Матвеевского предлагает «удобные, инновационные, ультратонкие, экологически чистые прокладки корейского производства очень высокого качества». Цена — 180 рублей, но не обольщайтесь, купить надо минимум 15 пачек. До эпопеи с прокладками Владимир продавал через сервис совсем другое — брутальный костюм для зимней рыбалки из мембранной ткани. На звонки Владимир предпочитает не отвечать, но в личку пишет: «Прокладки хорошего качества! А не слышно о них раньше было потому, что в сетевых магазинах они никогда не продавались. Реализация велась исключительно через интернет-магазин. Сейчас распродаём остатки - поставок больше не планируется».



Фото: Скриншот сайта avito.ru Фото: Скриншот сайта avito.ru Фото: Скриншот сайта avito.ru Поделиться Поделиться







На звание настоящего царя горы из прокладок может претендовать Павел Ф с проспекта Мира в Москве. «Цены ниже рыночной розницы на 30-50%, - говорится в объявлении. - «Naturella» по 250р, «Kotex» по 300р, «Always» маленькие по 250р». Текст украшен такими фото, что можно подумать: вот, кто присвоил все наши прокладки и держит их теперь в коробках в каком-то секретном месте. Женщин туда, наверняка, не пускают, потому что ни одна женщина, узрев такое, не удержится, чтобы тут же не рассказать подружкам, которые сбегутся к воротам тайного склада и устроят бабий бунт. Венгерские прокладки «Always» и «Naturella» на этих фото лежат россыпями, выстраиваются в подобие жилых кварталов, катаются на сидениях автомобилей. Финальное фото — пустые полки в каком-то супермаркете. Но в общении Павел не производит впечатления Кощея, который над чем-то там чахнет, он вежлив и откровенен. «Нет, это не я, - говорит Павел в ответ на претензию, что это он зажал все прокладки, которые не доехали до розничных магазинов. - Это не из-за меня, а из-за санкций и из-за позиции компании «Procter&Gamble». То, что еще осталось на складах, дорожает каждый день. Если вы возьмете, допустим, 200 коробок, может быть, 100, то мы обсудим скидку. В одной коробке — 16 пачек».



«А какая должна быть партия, чтобы вы по 125 рублей их отдали, как до подорожания в рознице они стоили?» «Никакая, - говорит Павел, немного подумав. - Смотрите, сейчас я веду переговоры, чтобы мне из Сибири прислали партию «Classic Sensitive». Раньше они стоили по 20-25 рублей, а я возьму за 100. Логистика-доставка, уже будет минимум 150-160 рублей за пачку. А у меня их спрашивают каждый день, и я найду, где взять — но не у производителей, а у тех же перекупов. Но не в нашем регионе, а в Сибири, Киргизии, еще где-то».

Неделю назад у Павла было около 400 коробок, сейчас осталось около 100. А пик пришелся на субботу, 12 марта, когда удалось продать 150-170 коробок. Причем покупатели — не торговые точки, как можно подумать. Кто-то берет одну коробку, кто-то 20-30 коробок загружает в машину. «Ситуация начала потихонечку галопировать две-три недели назад, когда начались первые санкции, - говорит Павел. - «Procter&Gamble» первым заявил, что уходит с рынка, а через неделю вышло постановление о повышении цен на остатки на 40%. У меня на тот момент было порядка 1000 коробок. И я не успел уже заказать ту парию, которую хотел. И отдавать по обычной наценке в 15-20% мне смысла нет, их заберут и так. В ближайшие два месяца восстановят производство и наладят логистическую цепочку. И раньше или позже девчонки перейдут с привычных «олвейзов» на русские прокладки».



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

