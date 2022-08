«Фонтанка SUP»: Я иду к тебе по воде

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводился городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга..



«Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы и крупнейшим в мире фестивалем любителей этого вида спорта и отдыха. в 2022 году для участия в событии зарегистрировались более 6500 человек из 100 городов России и 10 стран.



В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».



SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сап-серфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.