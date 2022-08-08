«Фонтанка SUP»: Я иду к тебе по воде

Режиссер фильма «Суровый питерский серфинг» Евгений Попов впервые встал на сап на нашем первом SUP-фесте в 2016 году. Когда в октябрьскую холодную питерскую воду вышли 170 отчаянных любителей сапсёрфа.

На «Фонтанка SUP-2022» взял в руки камеру, весло, оператора Данилу Крутских и отправился 6 августа «ловить эмоцию» уже в многотысячный SUP-движ. Друга-музыканта Диму Артемьева (группа «Папа») попросил написать саундтрек, а всех встретившихся по пути — стать героями новейшей SUP-истории Петербурга. Смотрите, что из этого вышло.