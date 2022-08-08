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    Фонтанка SUP

    «Фонтанка SUP»: Я иду к тебе по воде

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    Фото: Лощилов Роман vk.com/fontankasup
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    Режиссер фильма «Суровый питерский серфинг» Евгений Попов впервые встал на сап на нашем первом SUP-фесте в 2016 году. Когда в октябрьскую холодную питерскую воду вышли 170 отчаянных любителей сапсёрфа.

    На «Фонтанка SUP-2022» взял в руки камеру, весло, оператора Данилу Крутских и отправился 6 августа «ловить эмоцию» уже в многотысячный SUP-движ. Друга-музыканта Диму Артемьева (группа «Папа») попросил написать саундтрек, а всех встретившихся по пути — стать героями новейшей SUP-истории Петербурга. Смотрите, что из этого вышло.

    Фото: Лощилов Роман vk.com/fontankasup

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводился городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга..

    «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы и крупнейшим в мире фестивалем любителей этого вида спорта и отдыха. в 2022 году для участия в событии зарегистрировались более 6500 человек из 100 городов России и 10 стран.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сап-серфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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