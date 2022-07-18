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    «Ничего сложного». Путин рассказал, где взять деньги на развитие высоких технологий

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    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть ресурсы, которые помогут в развитии высоких технологий. В стране есть не только мозги, но и деньги. Такое мнение глава государства выразил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Надо проработать это с компаниями с нашими, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну вот замечательное направление использования этих ресурсов... Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу», — заявил президент.

    Ранее глава государства раскритиковал работу «Ростеха». Путин заявил, что результаты компании «скромные» и передал высокотехнологичные направления вице-премьерам.

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    Комментарии 14

    TiK18 Июл 2022 в 17:31
    Всего-то проблем - обеспечить гарантии, чтобы на твой бизнес не наехали и не отжали люди в погонах!.. ИМХО, это ЕДИНСТВЕННАЯ проблема. Если бы этого пункта не было, у нас бы уже ананасы в парниках выращивали..
    +0-0
    chip118 Июл 2022 в 17:15
    Если бы просто, то США не истерили бы по поводу Тайваня, там фабрики которые выпускают чипы для всего мира, поэтому огромный оборот и себестоимость единицы продукции относительно не высока, строить же такое производство локально для страны с относительно небольшим населением, не просто дорого, а безумно. Кроме того вопрос с технологическими линиями, купить не реально, спереть маловероятно!
    +1-0
    jump18 Июл 2022 в 17:14
    ну так пусть поделятся миллиардами ! На развитие СВОИХ технологий ! Путин , дай команду! Что тут сложного то?
    +1-0
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