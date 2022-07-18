«Ничего сложного». Путин рассказал, где взять деньги на развитие высоких технологий

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть ресурсы, которые помогут в развитии высоких технологий. В стране есть не только мозги, но и деньги. Такое мнение глава государства выразил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



«Надо проработать это с компаниями с нашими, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну вот замечательное направление использования этих ресурсов... Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу», — заявил президент.