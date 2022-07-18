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    Путин назвал скромными результаты «Ростеха» в области инновационных технологий

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    10 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что компания «Ростех» показала скромные результаты в развитии инновационных технологий. Теперь курировать высокотехнологичные направления будут вице-премьеры.

    «Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, коллеги сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую то, что происходит», — сказал глава государства 18 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин пояснил, что речь идет о проектах сетей пятого поколения (5G), проекта оборудования по созданию широкого интернета вещей. При этом проект по созданию микроэлектронной отрасли «пришлось полностью перезагружать в прошлом году».

    По словам президента, закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам стало огромным вызовом для страны. Необходимо искать новые решения и использовать имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний

    Здесь есть и положительные примеры. Среди таких российский лидер назвал результаты «Сбербанка» в области искусственного интеллекта, РЖД — по направлениям квантовых коммуникаций и «Росатома» в области композиционных материалов.

    «В целом эту работу признать особо успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются. А по остальным результаты достигнуты не менее 20% от целевых показателей. Конечно, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», — сказал президент.

    В этой связи он предложил закрепить своего ответственного вице-премьера для контроля за каждым высокотехнологичным направлением.

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    Комментарии 10

    Две монеты18 Июл 2022 в 16:31
    Всё оборудование и патенты на 5G принадлежат и производятся лишь одной компанией в мире - китайской Huawei, которая потратила на разработку 10 лет и 10 млрд.$. В 2020 г. в США было большое разбирательство на эту тему: три крупнейшие ИТ компании мира (Microsoft, Apple, Google), у каждой из которых миллиарды долларов на счетах, просто отдали этот рынок китайцам. Тогда же было решено что США будут создавать свою версию 5G. Примерный срок - 2028-2030 гг. и это будет стоить им в 2-5 раз больше, чем Huawei, потому что нужно найти другие способы (прежние защищены патентами) технической реализации. Для справки: Huawei начал разработку 6G.
    +0-0
    Трындин18 Июл 2022 в 16:17
    А ещё "СКОЛКОВО" есть...
    +0-0
    Соловей-Помётчик18 Июл 2022 в 15:51
    заинтересовало, что такое широкий интернет вещей?
    +0-0
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