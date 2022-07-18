Путин назвал скромными результаты «Ростеха» в области инновационных технологий

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, коллеги сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую то, что происходит», — сказал глава государства 18 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что компания «Ростех» показала скромные результаты в развитии инновационных технологий. Теперь курировать высокотехнологичные направления будут вице-премьеры.

Путин пояснил, что речь идет о проектах сетей пятого поколения (5G), проекта оборудования по созданию широкого интернета вещей. При этом проект по созданию микроэлектронной отрасли «пришлось полностью перезагружать в прошлом году».



По словам президента, закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам стало огромным вызовом для страны. Необходимо искать новые решения и использовать имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний



Здесь есть и положительные примеры. Среди таких российский лидер назвал результаты «Сбербанка» в области искусственного интеллекта, РЖД — по направлениям квантовых коммуникаций и «Росатома» в области композиционных материалов.

