Административное дело Шевчука вновь ушло в Уфу из-за нехватки бумаг

Дзержинский районный суд направил по подведомственности дело об административном правонарушении в отношении музыканта и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об очередном путешествии материалов 18 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Дело о дискредитации ВС РФ вновь направлено в Советский районный суд Уфы. Полиция потрудилась составить новый протокол, но музыкант при этом отсутствовал, и видел ли он бумаги вообще — в материалах не сказано. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись.
«Дело об АП рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.
«Фонтанка» писала, что дело Шевчука вернулось из Уфы на прошлой неделе.
Сам музыкант уже рассказал, что именно произошло на концерте в столице Башкортостана, где он обратился к залу с пламенной речью о Родине. Концерты группы «ДДТ», не скрывшей своего отношения к спецоперации, отменяют.