Административное дело Шевчука вновь ушло в Уфу из-за нехватки бумаг

Дзержинский районный суд направил по подведомственности дело об административном правонарушении в отношении музыканта и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об очередном путешествии материалов 18 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Дело о дискредитации ВС РФ вновь направлено в Советский районный суд Уфы. Полиция потрудилась составить новый протокол, но музыкант при этом отсутствовал, и видел ли он бумаги вообще — в материалах не сказано. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись.

