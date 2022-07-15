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    В Петербурге снова готовятся судить Шевчука. Его дело сделало круг и вернулось из Уфы

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    Суд в Петербурге предпримет вторую попытку рассмотреть дело о правонарушении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Она будет удачной, если полицейские Уфы исправили огрехи.

    Подробностями путешествия дела Шевчука 15 июля поделилась объединённая пресс-служба Петербурга. Материалы зарегистрированы в Дзержинском районном суде и сегодня переданы судье — той же, что не стала рассматривать их в мае из-за процессуальных небрежностей, допущенных при составлении протокола по статье о дискредитации армии РФ.

    За большей конкретикой протокол возвращали составителям в Уфу, обратно его получили через полтора месяца.

    Сам музыкант уже рассказал, что именно произошло на концерте в столице Башкортостана, где он обратился к залу с пламенной речью о Родине.

    Концерты группы «ДДТ», не скрывшей своего отношения к спецоперации, отменяют.

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