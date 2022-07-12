    Пробки

    3/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Оспа обезьяны выявлена в Петербурге

    Разговор с финским премьеромiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Музыка

    Юрий Шевчук рассказал, что именно произошло в Уфе. Он принял полицейских за фанатов

    3523
    12 комментариев

    В интервью журналистке Катерине Гордеевой, опубликованном 12 июля на YouTube, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук поделился подробностями инцидента в Уфе.

    Как писала «Фонтанка», 18 мая на концерте в столице Башкортостана Шевчук обратился к залу с пламенной речью о том, что такое Родина. Сразу после концерта в гримерку музыканта пришли силовики и на Шевчука оформили протокол.

    Музыкант рассказал, что с такими же пацифистскими речами он обращался к публике и на других концертах, но до выступления в Уфе на него никто не «стучал».

    «Зал кричит «ДДТ! Шевчук!», мы попрощались, я иду по стадиону, зал кипит. Иду в гримерку свою. Раз — справа появился омоновец, слева еще один, потом еще один, еще один, потом люди в штатском. Я думаю: ну ладно. Дохожу до гримерки, они столпились в дверях и на меня смотрят, как моя жизнь».

    Далее произошел курьез — музыкант принял правоохранителей за фанатов.

    «Я им говорю: «Что застыли, давайте заходите, сфотографируемся, и оставьте меня в покое — я весь мокрый, мне надо переодеться», — рассказал Шевчук.

    Поток радушия музыканта растерянные силовики прервали словами: «Мы не по этому вопросу».

    Далее, по воспоминаниям Шевчука, вперед вышла женщина и «казенным голосом» стала зачитывать ему «постановление». Музыкант не стал отрицать обвинения в пацифистских речах.

    «Я обычную свою телегу завел, объяснил им про мир, про войну […] Они вежливо слушали, в этот момент я заполнял протокол».

    Отвечая на вопрос Катерины Гордеевой, музыкант признался, что не боялся и не волновался тогда и не испытывает злобы сейчас. Он рассказал силовикам, что в такую же историю попадал 40 лет назад.

    «У меня так уже было, я спел песню «Не стреляй» против войны в Афгане, и ваши старшие товарищи меня 40 лет назад так же допрашивали», — вспомнил Шевчук.

    После того, как протокол был заполнен, представители закона все-таки попросили разрешения сфотографироваться с лидером «ДДТ».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 12

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close
    close