Юрий Шевчук рассказал, что именно произошло в Уфе. Он принял полицейских за фанатов

В интервью журналистке Катерине Гордеевой, опубликованном 12 июля на YouTube, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук поделился подробностями инцидента в Уфе.

Как писала «Фонтанка», 18 мая на концерте в столице Башкортостана Шевчук обратился к залу с пламенной речью о том, что такое Родина. Сразу после концерта в гримерку музыканта пришли силовики и на Шевчука оформили протокол.

Музыкант рассказал, что с такими же пацифистскими речами он обращался к публике и на других концертах, но до выступления в Уфе на него никто не «стучал».



«Зал кричит «ДДТ! Шевчук!», мы попрощались, я иду по стадиону, зал кипит. Иду в гримерку свою. Раз — справа появился омоновец, слева еще один, потом еще один, еще один, потом люди в штатском. Я думаю: ну ладно. Дохожу до гримерки, они столпились в дверях и на меня смотрят, как моя жизнь».

Далее произошел курьез — музыкант принял правоохранителей за фанатов.

«Я им говорю: «Что застыли, давайте заходите, сфотографируемся, и оставьте меня в покое — я весь мокрый, мне надо переодеться», — рассказал Шевчук.



Поток радушия музыканта растерянные силовики прервали словами: «Мы не по этому вопросу».

Далее, по воспоминаниям Шевчука, вперед вышла женщина и «казенным голосом» стала зачитывать ему «постановление». Музыкант не стал отрицать обвинения в пацифистских речах.

«Я обычную свою телегу завел, объяснил им про мир, про войну […] Они вежливо слушали, в этот момент я заполнял протокол».

Отвечая на вопрос Катерины Гордеевой, музыкант признался, что не боялся и не волновался тогда и не испытывает злобы сейчас. Он рассказал силовикам, что в такую же историю попадал 40 лет назад.

