Новый начальник отдела из Приморского УМВД арестован по делу о взятке

Месяц в должности врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района закончился для Дмитрия Курасова обвинением в коррупции. Кабинет он меняет на камеру СИЗО.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 июля Приморский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Курасова под стражу. В следственный изолятор его определили до четвёртого сентября, предъявив обвинение в получении взятки.
«Фонтанка» писала, что 34-летний Курасов в начале июня был назначен временно исполняющим обязанности начальника отдела, в ведении которого находятся розничные магазины Приморского района. По версии следствия, полицейский взялся обеспечить торговцам преференции.
Согласно материалам дела, вечером 5 июля Курасов встретился на улице Оптиков с посредником и взял у него 95 тысяч рублей, якобы обещая общее покровительство и лояльность коллег.