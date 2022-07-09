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    Новый начальник отдела из Приморского УМВД арестован по делу о взятке

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    Месяц в должности врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района закончился для Дмитрия Курасова обвинением в коррупции. Кабинет он меняет на камеру СИЗО.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 июля Приморский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Курасова под стражу. В следственный изолятор его определили до четвёртого сентября, предъявив обвинение в получении взятки.

    «Фонтанка» писала, что 34-летний Курасов в начале июня был назначен временно исполняющим обязанности начальника отдела, в ведении которого находятся розничные магазины Приморского района. По версии следствия, полицейский взялся обеспечить торговцам преференции.

    Согласно материалам дела, вечером 5 июля Курасов встретился на улице Оптиков с посредником и взял у него 95 тысяч рублей, якобы обещая общее покровительство и лояльность коллег.

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