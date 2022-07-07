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    Начальника одного из отделов Приморского УМВД задержали по подозрению во взятке. Он исполнял обязанности месяц

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    СК возбудил уголовное дело по статье «получение взятки» в отношении врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района.

    34-летнего Дмитрия Курасова задержали 5 июля около восьми часов вечера на улице Оптиков, 45, корпус 1, стало известно «Фонтанке» 7 июля. По предварительной информации, это произошло после того, как представители магазинов розничной торговли передали ему 95 тысяч рублей. Деньги полицейский якобы получил за общее покровительство, а также за то, что его подчиненные закрывали глаза на нарушения в этих заведениях.

    Отметим, что отдел проверяет исполнение законодательства розничными магазинами района, а также по размещению рекламы. Курасов был назначен врио в начале июня этого года.

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