Начальника одного из отделов Приморского УМВД задержали по подозрению во взятке. Он исполнял обязанности месяц

СК возбудил уголовное дело по статье «получение взятки» в отношении врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района.
34-летнего Дмитрия Курасова задержали 5 июля около восьми часов вечера на улице Оптиков, 45, корпус 1, стало известно «Фонтанке» 7 июля. По предварительной информации, это произошло после того, как представители магазинов розничной торговли передали ему 95 тысяч рублей. Деньги полицейский якобы получил за общее покровительство, а также за то, что его подчиненные закрывали глаза на нарушения в этих заведениях.
Отметим, что отдел проверяет исполнение законодательства розничными магазинами района, а также по размещению рекламы. Курасов был назначен врио в начале июня этого года.