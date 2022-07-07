Картофельный дождь и арматура. Во дворе Египетского дома в Петербурге женщина разбила машину из-за сработавшей сигнализации

Во дворе на Захарьевской улице ночью сработала сигнализация на припаркованном «Рено». Её пытались «заткнуть», сначала бросая картошку из окна, а потом на улицу вышла женщина с металлическим прутом.

читательница «Фонтанки» Ксения

О том, что её машина повреждена, жительница Петербурга Ксения узнала около половины второго ночи, после звонка соседа, рассказала она 7 июля «Фонтанке».

По её словам, она гуляла с собакой, когда в автомобиле сработала сигнализация. Предположительно, на капот прыгнула кошка. Через несколько минут из окна квартиры на первом этаже на машину стала падать картошка, что, конечно, лишь продлило работу сигнализации.



После этого на улицу вышла женщина с сыном и стала бить машину арматурой. Нападение попало на видео.



Её пытались успокоить соседи, но это лишь привело к тому, что проснулся уже весь двор.

Как рассказывают очевидцы, женщина выходила дважды. Второй раз в неглиже и бросалась уже чашками. Когда позвонили владелице машины, она вышла осмотреть повреждения. Их было множество — вмятины на капоте, крыльях машины. Одно из боковых зеркал было разбито.

Фото: читательница «Фонтанки» Ксения Фото: читательница «Фонтанки» Ксения Фото: читательница «Фонтанки» Ксения Фото: читательница «Фонтанки» Ксения Поделиться Поделиться





Пострадавшая вызвала полицию, но ей предложили утром самой прийти в отдел и написать заявление.

