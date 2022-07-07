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    Картофельный дождь и арматура. Во дворе Египетского дома в Петербурге женщина разбила машину из-за сработавшей сигнализации

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    3 комментария

    Во дворе на Захарьевской улице ночью сработала сигнализация на припаркованном «Рено». Её пытались «заткнуть», сначала бросая картошку из окна, а потом на улицу вышла женщина с металлическим прутом.

    читательница «Фонтанки» Ксения

    О том, что её машина повреждена, жительница Петербурга Ксения узнала около половины второго ночи, после звонка соседа, рассказала она 7 июля «Фонтанке».

    По её словам, она гуляла с собакой, когда в автомобиле сработала сигнализация. Предположительно, на капот прыгнула кошка. Через несколько минут из окна квартиры на первом этаже на машину стала падать картошка, что, конечно, лишь продлило работу сигнализации.

    После этого на улицу вышла женщина с сыном и стала бить машину арматурой. Нападение попало на видео.

    Её пытались успокоить соседи, но это лишь привело к тому, что проснулся уже весь двор.

    Как рассказывают очевидцы, женщина выходила дважды. Второй раз в неглиже и бросалась уже чашками.

    Когда позвонили владелице машины, она вышла осмотреть повреждения. Их было множество — вмятины на капоте, крыльях машины. Одно из боковых зеркал было разбито.

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    Пострадавшая вызвала полицию, но ей предложили утром самой прийти в отдел и написать заявление.

    В чате дома состоялся диалог между пострадавшей и соседкой с первого этажа, в котором последняя не высказала никакого сожаления о проделанном. А «Фонтанке» по телефону она заявила, что пусть автовладелица подает в суд.

    Заявление в полицию пострадавшая написала.

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    Комментарии 3

    26637513007 Июл 2022 в 12:33
    Фонтанка, вы еще сделайте новость о том, как во дворе кошки подрались. Вы совсем не заботитесь о своей репутации. Директор телеканала Ксения Иванова, пользуясь личными связями, попросила вас опубликовать эту новость. О том, что ее неисправная сигнализация срабатывала через каждые 5 минут в течение получаса в час ночи, она промолчала. Никакая кошка на ее машину не прыгала, машина, стоявшая в полуметрах от окон жилой квартиры гудела каждые 5 минут. Пора в городе навести порядок и убрать все машины от фасадов жилых домов. Как и должны люди, ЛЮДИ, а не свиньи, поступать по совести и по закону.
    +0-0
    hal900007 Июл 2022 в 12:33
    Мда сложная ситуация...понять можно и тех и тех...но на Логан то можно было вообще сигналку не ставить...он нафиг никому не нужн кроме кошек...))
    +0-0
    ash36407 Июл 2022 в 12:31
    2\3 владельцев авто на эти писки никакого внимания не обращают.
    Сигналки орущие просто так и по делу только раздражают всех.
    +0-0
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