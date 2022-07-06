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    Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Выборгском шоссе

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    5 комментариев

    В автобусе, попавшем в аварию на севере Петербурга, пострадали четыре пассажира. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе транспортной компании «Третий парк».

    Медики оценивают состояние пострадавших как легкой и средней тяжести. Водитель невредим.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что на Выборгском шоссе, у дома 17, корпус 1, автобус столкнулся с тягачом МАЗ.

    Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как уже сообщала «Фонтанка», на месте образовалась пробка. «Мотосолидарность» предупреждает, что в правом и среднем ряду разлито масло и раскиданы обломки после ДТП.

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    Комментарии 5

    ash36406 Июл 2022 в 13:13
    Наберут по обьявлениям, а спрашивают как с умных (с) шабанов
    +0-0
    27571434206 Июл 2022 в 12:45
    Вчера меня водитель 3его парка, жестко подрезал(( От остановки на парашютной, рванул через 3 полосы, когда я, седой его догнал, вывалил на меня 3х этажным матом, что я оказался на его пути.....
    +0-0
    Alex2k2006 Июл 2022 в 12:00
    Мне начинает казаться что после введения этой транспортной реформы водители маршруток пересели на автобусы.
    Много раз видел неадекватное вождение автобусов находясь за рулём машины, а вчера первый раз ехал в этом новом автобусе. Сложилось впечатление, что стиль бешенного маршрутчика сохранен полностью.
    +1-0
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    Комментарии
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