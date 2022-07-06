Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Выборгском шоссе

В автобусе, попавшем в аварию на севере Петербурга, пострадали четыре пассажира. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе транспортной компании «Третий парк».
Медики оценивают состояние пострадавших как легкой и средней тяжести. Водитель невредим.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что на Выборгском шоссе, у дома 17, корпус 1, автобус столкнулся с тягачом МАЗ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как уже сообщала «Фонтанка», на месте образовалась пробка. «Мотосолидарность» предупреждает, что в правом и среднем ряду разлито масло и раскиданы обломки после ДТП.