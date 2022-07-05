Главгосэкспертиза одобрила строительство продолжения «зеленой» ветки метро до станции «Зоопарк»

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Информация об этом опубликована на сайте ведомства

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Информация об этом опубликована на сайте ведомства

Заключение выдано на проектную документацию и инженерные изыскания для подготовительного этапа строительства.



Ранее в Смольном обещали, что строительство продолжения «зеленой» ветки от «Беговой» до «Зоопарка» начнется уже в 2022 году.



Также планы на текущий год — продолжение строительства Красносельско-Калининской линии в сторону Обводного канала от «Путиловской» и ремонт «Чернышевской» — ее закрытие намечено на третий квартал года.

