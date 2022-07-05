    Пробки

    6/10

    usd55.09eur57.18
    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Главгосэкспертиза одобрила строительство продолжения «зеленой» ветки метро до станции «Зоопарк»

    5023
    10 комментариев

    Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Информация об этом опубликована на сайте ведомства

    Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Информация об этом опубликована на сайте ведомства

    Заключение выдано на проектную документацию и инженерные изыскания для подготовительного этапа строительства.

    Ранее в Смольном обещали, что строительство продолжения «зеленой» ветки от «Беговой» до «Зоопарка» начнется уже в 2022 году.

    Также планы на текущий год — продолжение строительства Красносельско-Калининской линии в сторону Обводного канала от «Путиловской» и ремонт «Чернышевской» — ее закрытие намечено на третий квартал года.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    mailbox05 Июл 2022 в 18:28
    где продолжение ветеранов и аэропорт???
    +0-0
    26389297105 Июл 2022 в 18:22
    КосмоЗоо как раз к 2070 как и в книге
    +0-0
    27489459905 Июл 2022 в 18:15
    В целом шансы по этому направлению у метростроевцев неплохие. Строительная площадка на Туристской ждёт с 2018 года, рыть уже не надо, только в порядок привести. Двухпутный щит "Надежда" в городе и поработать после техобслуживания ещё сможет на благо города, если финансирование не растащат). Если так, то Приморскому району когда-нибудь знатно повезёт - Богатырская (она же Туристская, она же Яхтенная) и Каменка (она же Зоопарк, она же Планерная) лишними не будут.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    10

    Новости компаний

    close
    close