Дождь добавил пробок. На Народной водители теряют час

Загруженность дорог Петербурга утром 5 июля достигла 5 баллов, что на 1 выше обычного летнего показателя в утренний час пик.
«Яндекс» фиксирует необычно плотную пробку на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. «Пробка растянулась на 4,2 км. В ней можно потерять 1 час 9 минут. Обычно этот участок можно проехать за 20 минут», — предупреждает сервис.
На севере КАД также наблюдаются заторы.
Пробки на Витебском и Лиговском проспектах, где произошёл разлив воды, сохраняются.
Пробки в Петербурге часто растут в дни сильных осадков. Сегодня пасмурно с утра, синоптики обещают ливни и даже град.