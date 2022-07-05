    Пробки

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    Дождь добавил пробок. На Народной водители теряют час

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    Загруженность дорог Петербурга утром 5 июля достигла 5 баллов, что на 1 выше обычного летнего показателя в утренний час пик.

    «Яндекс» фиксирует необычно плотную пробку на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. «Пробка растянулась на 4,2 км. В ней можно потерять 1 час 9 минут. Обычно этот участок можно проехать за 20 минут», — предупреждает сервис.

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    На севере КАД также наблюдаются заторы.

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    Пробки на Витебском и Лиговском проспектах, где произошёл разлив воды, сохраняются.

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    Пробки в Петербурге часто растут в дни сильных осадков. Сегодня пасмурно с утра, синоптики обещают ливни и даже град.

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