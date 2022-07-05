Зона фронтального раздела. В Петербурге ливни, грозы и град

Вторник в Петербурге начинается с дождей. При этом будет довольно жарко — 24–26 градусов.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля в первой половине дня местами вероятны ливни, грозы, град, во второй половине дня местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, при грозе порывистый.
Петербург находится в зоне фронтального раздела, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, вытянувшегося через территорию Европейской России с севера на юг, и медленно смещающегося к востоку. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в Санкт-Петербурге гроза возможна в первой половине дня. Температура воздуха +25…+27 градусов, по области +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — поясняет Леус.
По данным «Яндекса» на 8:08, осадки наблюдаются в 13 районах Петербурга, сухо в 5 районах.
В среду дождей станет меньше, а температура упадёт на пару градусов — до 22–24. В четверг тоже возможны кратковременные дожди и уже всего 21–23 градуса, обещают синоптики.